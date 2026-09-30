تُعيد جائزة لاس فيجاس الكبرى سباقات فورمولا 1 إلى نيفادا من خلال سباقات ليلية سريعة على طول الشريط الشهير. ويتنافس أبطال رياضة المحركات، من بينهم ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون ولاندو نوريس، بسرعات قصوى تحت الأضواء النيونية.

GOAL تقدّم التواريخ الأساسية للسباق، وتفاصيل الأسعار، وروابط الحجز. تابع القراءة لحجز تذاكر جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1 اليوم.

متى تُقام جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 19 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1: التجارب الحرة 1 و2 حلبة لاس فيجاس ستريب، لاس فيجاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 20 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1: التجارب الحرة 3 والتصفيات حلبة لاس فيجاس ستريب، لاس فيجاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 21 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1: يوم السباق حلبة لاس فيجاس ستريب، لاس فيجاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1؟

تتوفر التذاكر الرسمية لجائزة لاس فيجاس الكبرى عبر الموقع الرسمي لجائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1 ومن خلال Ticketmaster. ويمنح الشراء مباشرة عبر القنوات الأساسية المشجعين أولوية الاختيار بين مناطق الدخول العام وخيارات مقاعد المدرجات.

إذا نفدت المخصصات الرسمية من التذاكر، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام ليوم واحد على بوابة التذاكر الرسمية من 50 دولارًا أمريكيًا لتجارب الخميس، و99 دولارًا أمريكيًا لتصفيات الجمعة، و393 دولارًا أمريكيًا ليوم السباق يوم السبت. أما لتغطية عطلة نهاية الأسبوع كاملة، فتبدأ أسعار باقات الدخول العام لمدة 3 أيام في منطقة Flamingo من 492 دولارًا أمريكيًا، بينما تبدأ أسعار المقاعد المحجوزة في المدرجات من 925 دولارًا أمريكيًا عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد اللحظات الأخيرة. وتبدأ أسعار السوق الثانوية على StubHub من نحو 150 دولارًا أمريكيًا للتذاكر اليومية أو 350 دولارًا أمريكيًا للخيارات متعددة الأيام، بحسب الطلب واختيار المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1

تُعد جائزة لاس فيجاس الكبرى واحدة من أكثر الفعاليات المنتظرة في رياضة المحركات الدولية. ويُقام السباق على الحلبة الشارعية في لاس فيجاس بولاية نيفادا، ويبلغ طول المسار 3,8 ميلًا، ويضم 17 منعطفًا ومستقيمًا طويلًا على امتداد شارع لاس فيجاس بوليفارد الشهير.

تصميم الحلبة وأبرز ملامح السباق

يتسابق السائقون بمحاذاة منتجعات شهيرة، من بينها Bellagio وCaesars Palace وthe Venetian. وتتجاوز السرعات القصوى 212 ميلًا في الساعة على الشريط، ما يجعل مناورات التجاوز عند المنعطف 14 من أبرز لقطات السباق.

خيارات التذاكر ومناطق المشاهدة

الدخول العام: الطريقة الأكثر ملاءمة من حيث الميزانية للاستمتاع بالفورمولا 1 في لاس فيجاس. وتوفر باقات الدخول العام، بدءًا من منطقة Flamingo، إمكانية الوصول إلى مناطق الوقوف، وشاشات فيديو كبيرة، ومناطق جماهيرية تفاعلية، وترفيه حي.

المدرجات: توفر المدرجات المحجوزة، بما في ذلك منطقتا Heineken وT-Mobile، مقاعد مخصصة مع إطلالات مباشرة على نقاط التجاوز الرئيسية ومناطق التسارع.

نصائح السفر وحضور الفعالية

يقع مطار لاس فيجاس هاري ريد الدولي على بُعد دقائق من الحلبة. ويُنصح المتفرجون باستخدام قطار المونوريل أو خيارات النقل التشاركي للوصول إلى مداخل الحلبة. ويضمن الحجز المبكر الحصول على أرخص التذاكر المتاحة لهذا العرض الليلي المميز.