كيفية الحصول على تذاكر جائزة ساو باولو الكبرى: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تتجه بطولة فورمولا 1 إلى حلبة أوتودرومو جوزيه كارلوس باسيق الشهيرة في إنترلاغوس من أجل جائزة ساو باولو الكبرى، إحدى أكثر المحطات إثارة في روزنامة رياضات المحركات. وتشتهر الحلبة بتصميمها المتموج، وجماهيرها المتحمسة، وطقسها غير المتوقع، ما يجعلها تقدم باستمرار سباقات مذهلة بندية كبيرة بين السائقين.

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متى يقام سباق جائزة ساو باولو الكبرى؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 6-8 نوفمبر 2026 جائزة ساو باولو الكبرى لفورمولا 1 2026 أوتودرومو جوزيه كارلوس باسيق، ساو باولو، البرازيل التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة ساو باولو الكبرى؟

منصة بيع التذاكر الرسمية للفعالية هي Eventim Brazil إلى جانب البوابة الرسمية لتذاكر فورمولا 1.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة ساو باولو الكبرى؟

تبدأ المخصصات الرسمية للتذاكر عبر قنوات البيع الأساسية من 320 دولارًا أمريكيًا لتصاريح الدخول العام لثلاثة أيام.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 606 دولارات أمريكية بحسب التوافر ومواقع المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة ساو باولو الكبرى

يقام سباق جائزة ساو باولو الكبرى على حلبة أوتودرومو جوزيه كارلوس باسيق التاريخية، ويمتد على مسار بطول 4.309 كيلومترات عكس اتجاه عقارب الساعة، ويضم 15 منعطفًا صعبًا مثل المنعطف الشهير سينا إس. وتُفتح البوابات يوميًا عند الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، ويمكن للجماهير الوصول بسهولة إلى الموقع عبر الخط 9 إزميرالدا إلى محطة قطار أوتودرومو القريبة. وتوفر المدرجات المحيطة بالخط المستقيم الرئيسي ومنعطف سينا إس إطلالات مثالية على فرص التجاوز، وبينما تُباع المخصصات الرسمية في الأساس على هيئة باقات دخول عام لمدة 3 أيام تبدأ من 320 دولارًا أمريكيًا، فإن خيارات اليوم الواحد تُدرج كثيرًا عبر منصات السوق الثانوية.