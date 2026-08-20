يعود سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى إلى حلبة الأمريكتين (COTA) في أوستن بولاية تكساس، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2026، مع إضافة يوم رابع جديد إلى الجدول للمرة الأولى منذ انضمام السباق إلى روزنامة فورمولا 1 في 2012. ويستغني سباق هذا العام عن نظام السبرينت المستخدم في 2025، ويعود إلى الهيكل التقليدي المكوّن من ثلاث حصص تجارب، إلى جانب برنامج حفلات رئيسي يتصدره Maroon 5 وPost Malone وAlesso على مسرح Germania Insurance Amphitheater المجاور للحلبة.

يملك GOAL كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل للحصص، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار الحالي، وكيفية العثور على أرخص طريقة للدخول.

متى تُقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الخميس 22 أكتوبر Grand Prix View ‏(F1 Academy، جولة في ممر الصيانة، قرى الجماهير) حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر الجمعة 23 أكتوبر، 12:30 مساءً التجارب الحرة 1 حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر الجمعة 23 أكتوبر، 4 مساءً التجارب الحرة 2 حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر السبت 24 أكتوبر، 12:30 مساءً التجارب الحرة 3 حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر السبت 24 أكتوبر، 4 مساءً التصفيات حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر الأحد 25 أكتوبر، 3 مساءً جائزة الولايات المتحدة الكبرى (56 لفة) حلبة الأمريكتين، أوستن تذاكر

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي لمدينة أوستن، التوقيت المركزي. لا توجد حصة سبرينت في 2026، لذلك بُني جدول السبت حول حصة تجارب واحدة وحصة تصفيات بدلًا من سباق سبرينت وتصفيات السبرينت.

أين يمكن شراء تذاكر جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

تُباع تذاكر سباق 2026 أولًا عبر الموقع الرسمي لحلبة الأمريكتين، وهو الوجهة المناسبة للحصول على الأسعار الرسمية لتذاكر اليوم الواحد، وتصاريح الدخول العامة لثلاثة أيام، ومقاعد المدرجات. التذاكر مطروحة للبيع الآن، ويُعد الشراء المباشر عمومًا الخيار الأرخص ما دامت الفئة التي تفضلها لا تزال متاحة.

وبمجرد نفاد التذاكر رسميًا لأي حصة أو فئة جلوس، أو إذا كنت تشتري قبل أسبوع السباق بوقت قصير، فإن السوق الثانوية تكون الوجهة التالية لمعظم الجماهير. ويعرض StubHub تذاكر لجميع أيام عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك يوم السباق، والتصفيات، وحصص التجارب، مع تغطية كل عملية شراء بضمان FanProtect من المنصة، ما يعني التحقق من صلاحية التذاكر واسترداد المشترين أموالهم إذا أُلغي الحدث ولم يُعد جدولته.

وهناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن الشراء من السوق الثانوية:

تعكس الأسعار مستوى الطلب وليس السعر الرسمي، لذلك قد تكون أعلى من سعر البيع الأصلي، خصوصًا في يوم السباق والمدرجات الأكثر شعبية.

تأتي العروض من جماهير ووسطاء يعيدون بيع التذاكر التي لم يعودوا بحاجة إليها، وهو ما قد يكون مفيدًا للحصول على مقعد في فئة نفدت رسميًا بالفعل.

وهو خيار مباشر للجماهير القادمة من خارج الولايات المتحدة التي تفضّل عدم إنشاء حساب منفصل في نظام التذاكر الخاص بالحلبة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

تتفاوت الأسعار بشكل كبير بحسب اليوم، ونوع التذكرة، وموعد شرائك لها:

أرخص تذكرة رسمية: يبدأ سعر يوم Grand PrixView الجديد يوم الخميس من نحو 20 دولارًا، ما يمنح الجماهير الباحثة عن خيار اقتصادي وسيلة لدخول الحلبة حتى من دون تذكرة لعطلة نهاية الأسبوع الرئيسية الممتدة ثلاثة أيام.

تذاكر اليوم الواحد: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لليوم الواحد ليوم الجمعة أو السبت أو الأحد من نحو 109 دولارات، مع فئات يومية أخرى بأسعار أعلى بحسب المدرج أو منطقة المشاهدة.

الدخول العام لثلاثة أيام: يبدأ سعر التصريح العادي الممتد من الجمعة إلى الأحد، والذي يتيح الوصول إلى مناطق الوقوف والتلال المخصصة للمشاهدة حول الحلبة من دون مقاعد محجوزة، من نحو 250 دولارًا.

السوق الثانوية: تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها في السوق المفتوحة حاليًا من نحو 55 إلى 60 دولارًا لأرخص الحصص المتاحة، مع ارتفاع الأسعار إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ليوم السباق ومقاعد المدرجات المميزة.

نصيحة لتوفير الميزانية: يظل الدخول العام أفضل خيار من حيث القيمة لتجربة عطلة نهاية الأسبوع كاملة، ويُعد يوم Grand PrixView الجديد يوم الخميس أرخص تذكرة منفردة مطروحة للبيع لعام 2026. ويظل الشراء في أقرب وقت ممكن، سواء عبر الموقع الرسمي أو في السوق الثانوية، الوسيلة الأضمن لتفادي دفع سعر إضافي مع اقتراب أسبوع السباق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة الولايات المتحدة الكبرى

عادت جائزة الولايات المتحدة الكبرى إلى روزنامة فورمولا 1 في COTA عام 2012 بعد غياب دام أربع سنوات عن الرياضة في أمريكا، ونمت لتصبح واحدة من أكثر السباقات حضورًا على مستوى الروزنامة بالكامل، إذ استقطبت نسخة 2022، بحسب ما ورد، 440,000 مشجع على مدار الأيام الثلاثة. وإلى جانب السباقات، اشتهرت الجائزة الكبرى ببرنامج حفلاتها المقام بجوار الحلبة، مع مشاركة أسماء رئيسية كبيرة على مدار عطلة نهاية الأسبوع في Germania Insurance Amphitheater، ما يحوّل الحدث إلى مهرجان موسيقي بقدر ما هو عطلة نهاية أسبوع لرياضة المحركات.

وفي 2026، تتوسع عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق إلى أربعة أيام للمرة الأولى، مع يوم Grand PrixView الجديد يوم الخميس الذي يمنح الجماهير نظرة مبكرة على البادوك، وجولة في ممر الصيانة، ومنافسات على الحلبة من F1 Academy، السلسلة المساندة المخصصة بالكامل للسيدات. ثم تتواصل الفعالية الرئيسية عبر تجارب الجمعة، وتصفيات السبت، وجائزة الأحد الكبرى المكونة من 56 لفة، من دون نظام السبرينت الذي كان حاضرًا في نسخة 2025.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة الأمريكتين

تُعد حلبة الأمريكتين حلبة بطول 5,514 كيلومترات تضم 20 منعطفًا في أوستن بولاية تكساس، صممها Hermann Tilke وافتُتحت في أكتوبر 2012 خصيصًا لإعادة فورمولا 1 إلى الولايات المتحدة. وتبقى أشهر معالمها المنعطف الأول، الذي يرتفع 40,5 مترًا قبل أن يهبط إلى سلسلة سريعة وانسيابية من المنعطفات المستوحاة من حلبات من بينها سيلفرستون وهوكنهايم. وتسير الحلبة بعكس اتجاه عقارب الساعة، وهي واحدة من عدد محدود فقط في روزنامة فورمولا 1 الحالية، ما يضيف تحديًا بدنيًا إضافيًا للسائقين المعتادين على القيادة في الاتجاه المعاكس حول معظم الحلبات.

ويُعد برج المراقبة الخاص بالحلبة، البالغ ارتفاعه 76,5 مترًا، المعلم الأكثر تميزًا في المنشأة، إذ يوفّر إطلالات بانورامية على الحلبة وأفق أوستن من منصة يمكن الوصول إليها بالمصعد أو عبر درج يضم 419 درجة. وتتسع المدرجات الرئيسية لنحو 9,000 مشجع عبر مدرجاتها السفلية وصناديق loge والأجنحة، فيما يمكن للحلبة بأكملها، بما في ذلك تلال الدخول العام وGrand Plaza، استيعاب حضور يصل إلى 120,000 في يوم السباق. ومع النظام الجديد الممتد أربعة أيام، وبرنامج الحفلات المزدحم، وصراع اللقب الذي لم يُحسم بعد، يبدو سباق هذا العام في طريقه ليكون واحدًا من أبرز عطلات نهاية الأسبوع في روزنامة 2026، لذا تحقق من توافر التذاكر الآن لضمان مكانك في COTA.