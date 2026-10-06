تُعد المواجهة المرتقبة في القسم الغربي بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنطونيو سبيرز واحدة من أكثر المنافسات الشابة إثارة في كرة السلة الحديثة. وبوجود اثنين من أكثر الفرق حيوية في الدوري بقيادة النجمين شاي غيلجيوس ألكسندر وفيكتور ويمبانياما، فإن كل مواجهة بين هذين الفريقين تقدم إثارة كبيرة ومنافسة من سلة إلى سلة على أعلى مستوى.

GOAL تقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن موعد المباراة والأسعار وكيفية شراء تذكرتك اليوم.

متى تقام مباراة ثاندر ضد سبيرز؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 بتوقيت CDT أوكلاهوما سيتي ثاندر ضد سان أنطونيو سبيرز فروست بنك سنتر، سان أنطونيو، تكساس التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر ثاندر ضد سبيرز؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات سان أنطونيو سبيرز على أرضه بشكل أساسي عبر بوابة Ticketmaster الرسمية والموقع الرسمي لفريق سان أنطونيو سبيرز. ويعني الارتفاع الكبير في تجديدات التذاكر الموسمية والمخصصات الممنوحة لأعضاء روابط المشجعين أن الطرح العام الأساسي لمباريات أبرز منافسي القسم الغربي قد ينفد بسرعة.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ثاندر ضد سبيرز؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية، التي يطرحها شباك التذاكر الأساسي للمباريات العادية القياسية في الموسم المنتظم على ملعب فروست بنك سنتر، من نحو 35 إلى 50 دولارًا للمقاعد العلوية في الشرفة، وترتفع إلى 250 دولارًا أو أكثر لمقاعد الجوانب في المنطقة السفلية، وذلك بحسب حجم الطلب على المباراة.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع بدء أسعار القوائم الأساسية من نحو 82 إلى 129 دولارًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ثاندر ضد سبيرز

يستضيف فروست بنك سنتر في سان أنطونيو بولاية تكساس هذه المباراة ضمن القسم الغربي، وتبلغ سعته أكثر من 18,000 متفرج، إلى جانب زوايا مشاهدة مميزة. ويمكن للحاضرين الاستمتاع بخيارات ضيافة مميزة داخل القاعة، ومتاجر البضائع، وأجواء حماسية قبل المباراة في أرجاء الممرات داخل المنشأة قبل انطلاقة اللقاء.



