يواجه تولوز لوهافر يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق لوهافر فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على أرضه أمام تولوز. تاريخيًا، اتسم سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين بتوازن كبير، مع تعادلات تنافسية ونتائج متقاربة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز ضد لوهافر على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز. اطلع على تفاصيل المباراة أدناه لمعرفة موعد انطلاقها المؤكد.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

كيفية شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

يمكنك شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي عبر الخيارات الأساسية التالية:

المكتب الرسمي لتذاكر تولوز FC (الخيار الأساسي): اشترِ مباشرةً من الموقع الرسمي لنادي تولوز FC ‏(billetterie.toulousefc.com) أو من شباك التذاكر في ملعب ستاديوم دو تولوز يوم المباراة، بحسب التوافر. الشراء مباشرةً من النادي المضيف يضمن أسعارًا أصلية من دون زيادات من البائعين الوسيطين.

الأسواق الثانوية: تعرض منصات بيع التذاكر التابعة لأطراف ثالثة مثل Ticombo تذاكر إعادة بيع لمباريات الدوري الفرنسي، رغم أن الأسعار قد تتغير بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة Toulouse FC vs Le Havre AC على ملعب ستاديوم دو تولوز بشكل عام على مكان الشراء وموقع الجلوس المفضل لديك:

شباك التذاكر الرسمي (السوق الأساسية): تتراوح أسعار التذاكر العادية مباشرةً عبر شباك تذاكر تولوز FC عادةً بين 15 € و55 € في مباريات الدوري الفرنسي المنزلية المعتادة، وذلك بحسب ما إذا كنت ستجلس خلف المرميين (Virages) أو على الجانبين (Tribunes).

الأسواق الثانوية لإعادة البيع: على منصات الأطراف الثالثة مثل Ticombo، تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع العادية حاليًا من نحو 20 € إلى 35 € للمقاعد الأساسية، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة ذات الرؤية المركزية بين 50 € و85 € . أما الخيارات المميزة أو باقات ضيافة VIP فقد تصل تكلفتها إلى 100 € إلى 150 €+ .

تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تولوز ولوهافر

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه خسارة 0-2 أمام ليون في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. كما خسر 1-2 أمام هامبورجر SV في فترة الإعداد للموسم، رغم أن الفوزين على العين وريال سوسييداد أظهرا قدرته على تحقيق النتائج. وسجل تولوز خمسة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوهافر عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته خسارة 0-1 أمام موناكو في الدوري يوم 23 أغسطس. وفاز على لو مان في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم يوم 15 أغسطس، لكنه خسر 3-2 أمام ريال أوفييدو قبل ذلك بأسبوع. وخلال المباريات الخمس، سجل لوهافر خمسة أهداف واستقبل ستة، ولم يحافظ بعد على نظافة شباكه في تلك السلسلة.

تولوز ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 15 فبراير 2026، حين فاز لوهافر 2-1 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 على ملعب ستاديوم دو تولوز في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي، حقق تولوز انتصارين مقابل انتصارين للوهافر، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت النتيجة الأكثر اتساعًا في البيانات فوز تولوز 4-1 على أرض لوهافر في فبراير 2025.