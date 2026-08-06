كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

يخوض توتنهام موسم 2026/27 تحت قيادة روبرتو دي زيربي، الذي قاد النادي إلى بر الأمان الموسم الماضي بعد فترة درامية شهدت ثلاثة مدربين مختلفين. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز بالكامل على الدوري الإنجليزي الممتاز. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب توتنهام هوتسبير. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب توتنهام هوتسبير.

القائمة الكاملة لمباريات توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 17:30 برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير Gtech Community Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير The City Ground (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير ستامفورد بريدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد توتنهام هوتسبير Stadium of Light (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد فولهام ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد آرسنال (ديربي شمال لندن) ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير MKM Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد بورنموث ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 فولهام ضد توتنهام هوتسبير كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير سيلهرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد سندرلاند ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد توتنهام هوتسبير بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد توتنهام هوتسبير American Express Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بورنموث ضد توتنهام هوتسبير ملعب فيتاليتي (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير Hill Dickinson Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد هال سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 آرسنال ضد توتنهام هوتسبير (ديربي شمال لندن) ملعب الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبير Coventry Building Society Arena (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

المباراة الافتتاحية فقط هي التي تملك موعد انطلاق مؤكداً وقت كتابة هذه السطور، بينما تبقى جميع المباريات الأخرى عرضة للتغيير وفقاً لاختيارات البث التلفزيوني. كما يدخل توتنهام أيضاً كأس كاراباو من الدور الثاني، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، على أن تتأكد هوية المنافسين بعد كل قرعة.

كيف تشتري تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تُباع التذاكر على ثلاث مراحل: أولاً لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي بحسب نقاط الولاء، وأخيراً للجمهور في الطرح العام. عضوية One Hotspur بقيمة 45 £ هي الفئة الأساسية المتاحة للجميع، بينما تضيف One Hotspur+ بقيمة 55 £ أولوية لمدة 24 ساعة ومكاناً على قائمة انتظار التذاكر الموسمية.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر بديلاً لحضور المباريات.

كم تبلغ أسعار تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تتراوح أسعار البالغين عبر النادي عادة بين 38 £ و109 £، موزعة على ثلاث فئات:

الفئة A (71-109 £): آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49-96 £): أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة C (38-81 £): بورنموث، كوفنتري، هال، إيبسويتش، ليدز، سندرلاند

تُطبق تخفيضات لكبار السن (19-54 £)، والشباب من 18 إلى 21 عاماً (28.50-81.50 £)، والناشئين دون 18 عاماً (19-54 £). كما تُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خياراً أيضاً بعد نفاد التذاكر الرسمية.

تتراوح أسعار التذاكر الموسمية بين 856 £ و2,147 £، بينما تبلغ قيمة تذاكر 1882 الموسمية 2,367 £. وتُطبق خصومات للناشئين (50%)، والشباب (25%)، وكبار السن (50%). أما قائمة الانتظار، المفتوحة فقط لأعضاء One Hotspur+، فتضم نحو 80,000 اسم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

منذ أن أصبح مقره في 2019، تبلغ سعة ملعب توتنهام هوتسبير 62,850 متفرجاً، ما يجعله ثالث أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا بعد ويمبلي وأولد ترافورد. وتتمثل أبرز سماته في المدرج الجنوبي أحادي الطبقة، الذي يتسع لـ17,500 متفرج، والمائل بزاوية 34 درجة، وهي أشد زاوية انحدار مسموح بها قانونياً في المملكة المتحدة، ما يجعل الصف الأمامي على بُعد 4.9 أمتار من خط المرمى. ويكشف الملعب، عبر أرضيته القابلة للسحب، وهي الأولى من نوعها، عن سطح صناعي تحتها مخصص لمباريات NFL London Games والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات.