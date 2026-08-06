هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Tottenham Europa League trophyGetty Images
Book Tottenham Hotspur Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

تسوّق مع جول
التذاكر
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

لا تفوّت مشاهدة توتنهام هوتسبير مباشرة هذا الموسم

يخوض توتنهام موسم 2026/27 تحت قيادة روبرتو دي زيربي، الذي قاد النادي إلى بر الأمان الموسم الماضي بعد فترة درامية شهدت ثلاثة مدربين مختلفين. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز بالكامل على الدوري الإنجليزي الممتاز. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب توتنهام هوتسبير. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب توتنهام هوتسبير.

احجز تذاكر توتنهام هوتسبيراشترِ الآن

القائمة الكاملة لمباريات توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 17:30برينتفورد ضد توتنهام هوتسبيرGtech Community Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبيرThe City Ground (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إيفرتونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلاملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرأولد ترافورد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرستامفورد بريدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاسملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00سندرلاند ضد توتنهام هوتسبيرStadium of Light (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد فولهامملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد آرسنال (ديربي شمال لندن)ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد توتنهام هوتسبيرMKM Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد بورنموثملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00فولهام ضد توتنهام هوتسبيركرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبيرسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد سندرلاندملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد توتنهام هوتسبيربورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد توتنهام هوتسبيرAmerican Express Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00بورنموث ضد توتنهام هوتسبيرملعب فيتاليتي (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورستملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00إيفرتون ضد توتنهام هوتسبيرHill Dickinson Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد برينتفوردملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرسانت جيمس بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد هال سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00آرسنال ضد توتنهام هوتسبير (ديربي شمال لندن)ملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد تشيلسيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبيرCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبيرفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

المباراة الافتتاحية فقط هي التي تملك موعد انطلاق مؤكداً وقت كتابة هذه السطور، بينما تبقى جميع المباريات الأخرى عرضة للتغيير وفقاً لاختيارات البث التلفزيوني. كما يدخل توتنهام أيضاً كأس كاراباو من الدور الثاني، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، على أن تتأكد هوية المنافسين بعد كل قرعة.

كيف تشتري تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تُباع التذاكر على ثلاث مراحل: أولاً لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي بحسب نقاط الولاء، وأخيراً للجمهور في الطرح العام. عضوية One Hotspur بقيمة 45 £ هي الفئة الأساسية المتاحة للجميع، بينما تضيف One Hotspur+ بقيمة 55 £ أولوية لمدة 24 ساعة ومكاناً على قائمة انتظار التذاكر الموسمية.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر بديلاً لحضور المباريات.

وديات الأندية
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي

احجز تذاكر توتنهام هوتسبيراشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تتراوح أسعار البالغين عبر النادي عادة بين 38 £ و109 £، موزعة على ثلاث فئات:

الفئة A (71-109 £): آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49-96 £): أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة C (38-81 £): بورنموث، كوفنتري، هال، إيبسويتش، ليدز، سندرلاند

تُطبق تخفيضات لكبار السن (19-54 £)، والشباب من 18 إلى 21 عاماً (28.50-81.50 £)، والناشئين دون 18 عاماً (19-54 £). كما تُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خياراً أيضاً بعد نفاد التذاكر الرسمية.

تتراوح أسعار التذاكر الموسمية بين 856 £ و2,147 £، بينما تبلغ قيمة تذاكر 1882 الموسمية 2,367 £. وتُطبق خصومات للناشئين (50%)، والشباب (25%)، وكبار السن (50%). أما قائمة الانتظار، المفتوحة فقط لأعضاء One Hotspur+، فتضم نحو 80,000 اسم.

احجز تذاكر توتنهام هوتسبيراشترِ الآن

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

منذ أن أصبح مقره في 2019، تبلغ سعة ملعب توتنهام هوتسبير 62,850 متفرجاً، ما يجعله ثالث أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا بعد ويمبلي وأولد ترافورد. وتتمثل أبرز سماته في المدرج الجنوبي أحادي الطبقة، الذي يتسع لـ17,500 متفرج، والمائل بزاوية 34 درجة، وهي أشد زاوية انحدار مسموح بها قانونياً في المملكة المتحدة، ما يجعل الصف الأمامي على بُعد 4.9 أمتار من خط المرمى. ويكشف الملعب، عبر أرضيته القابلة للسحب، وهي الأولى من نوعها، عن سطح صناعي تحتها مخصص لمباريات NFL London Games والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل