كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يتطلع توتنهام إلى تجاوز شبح الهبوط الذي لاحقه في الموسم الماضي والانطلاق صعودًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبرتو دي زيربي. ويُعد تحسين النتائج على أرضه أمرًا ضروريًا، إذ يخوض السبيرز أول ظهور له في الدوري على ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت 29 أغسطس، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد.

وبشكل مذهل، انتظر توتنهام حتى المباراة الأخيرة من الموسم ليسجل أول انتصار له على أرضه في عام 2026، لكن ذلك الفوز 1-0 على إيفرتون كان حاسمًا. وسيغفر مشجعو توتنهام آخر موسمين صعبين وينسونهما إذا تمكنت كتيبة دي زيربي من تحقيق بداية سريعة، وإذا تأقلمت الصفقات الباهظة، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز، بسرعة.

هل يستطيع توتنهام تحقيق الفوز على نيوكاسل للمرة الأولى منذ 2023؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك من خلال حجز التذاكر اليوم. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت BST على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، يوم السبت 29 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 12:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيفية شراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويجري تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام الجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجانبين والطابق السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطابق العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة بالنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب في الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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