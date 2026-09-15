يواجه تشيلسي فريق بورنموث يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

ويمتلك تشيلسي أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة إجمالًا، بعدما حقق 12 انتصارًا مقابل 4 انتصارات لبورنموث في اللقاءات السابقة بينهما. ومع ذلك، أثبتت هذه المواجهة تنافسيتها في الآونة الأخيرة، ويتجلى ذلك في التعادل المثير 2-2 في آخر مرة التقى فيها الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر 2025.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة تشيلسي ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه تشيلسي فريق بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج، على أن تنطلق المباراة في الموعد الموضح أدناه.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج، اتبع الخيارات التالية:

منصة التذاكر الرسمية لنادي تشيلسي: أنشئ حسابًا رسميًا على الموقع الرسمي لنادي تشيلسي أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. تُطرح تذاكر الدخول العام في البداية لأعضاء تشيلسي الرسميين من خلال نظام نقاط الولاء والاقتراع، قبل أي طرح محتمل للبيع العام.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: يمكن لأعضاء تشيلسي الدخول إلى بوابة تبادل التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي لشراء التذاكر المعروضة من حاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباراة.

الضيافة الرسمية يوم المباراة: إذا لم تكن تملك عضوية مدفوعة في النادي، فيمكن شراء باقات كبار الشخصيات أو الضيافة الرسمية، التي تشمل المقاعد مع إمكانية دخول الصالات والطعام والمشروبات، مباشرة عبر تشيلسي من دون اشتراط العضوية.

جماهير الفريق الضيف: يجب على جماهير بورنموث شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي. وتُخصص التذاكر بناءً على نقاط الولاء الخاصة بالمباريات خارج الأرض التي جمعها المشجعون المسجلون.

الأسواق الثانوية لبيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر الرسمية الأساسية، فإن مواقع مقارنة التذاكر ومنصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر من بائعين معادين للبيع، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ضد بورنموث بحسب قناة الشراء، وفئة المقاعد، وحالة العضوية:

الدخول العام الرسمي «مدرجات تشيلسي على أرضه»: تتراوح أسعار التذاكر القياسية للبالغين عند شرائها مباشرة عبر تشيلسي بين 30 و82 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب تصنيف الفئة ومنطقة الجلوس، مثل مدرج ماثيو هاردينج أو شيد إند أو المدرج الغربي أو المدرج الشرقي. أما أسعار الفئات المخفضة للناشئين وكبار السن فتتراوح عادة بين 15 و40 جنيهًا إسترلينيًا .

جماهير الفريق الضيف «مدرج بورنموث»: تخضع تذاكر القسم المخصص للجماهير الضيفة في ستامفورد بريدج للسقف المحدد على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات خارج الأرض، والمثبت عند 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين.

الضيافة الرسمية يوم المباراة: تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات والضيافة يوم المباراة، عند شرائها عبر تشيلسي، عادة من 250 إلى أكثر من 500 جنيه إسترليني للشخص الواحد، بحسب خيارات الطعام وفئة الصالة.

تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تشيلسي وبورنموث

يدخل تشيلسي المباراة بعد تحقيقه أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، وكانت العثرة الوحيدة تعادلًا بنتيجة 3-3 أمام جوهور دار التعظيم في فترة ما قبل الموسم. وفي المباريات الرسمية، بدا فريق ألونسو مثيرًا للإعجاب، إذ فاز 3-2 خارج أرضه على فولهام، ثم تغلب 2-0 على لوتون تاون في كأس كاراباو، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا 4-3 على برايتون في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل تشيلسي 14 هدفًا، لكنه استقبل أيضًا 10 أهداف، ما يشير إلى فريق يميل للهجوم لكنه يعاني دفاعيًا.

أما سلسلة نتائج بورنموث الأخيرة فكانت أكثر تباينًا. فقد حقق فريق روز فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، وكان ذلك على حساب جنوى بنتيجة 10-1 في لقاء ودي ضمن فترة ما قبل الموسم. وأسفرت مباراتاه في الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعادل أمام إيفرتون وخسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي. كما تعادل مرتين وخسر مرتين في مبارياته الرسمية الأخرى، وسجل 6 أهداف واستقبل 8 أهداف عبر المباريات الخمس.

تشيلسي ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج يوم 30 ديسمبر 2025 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وواصلت تلك النتيجة نمطًا حديثًا من التعادلات، إذ تعادل الناديان أيضًا 0-0 على ملعب فيتاليتي يوم 6 ديسمبر 2025، وتقاسما التعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج في يناير 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق تشيلسي فوزًا واحدًا، ولم يحقق بورنموث أي فوز، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.