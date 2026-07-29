يفرك مشجعو تشيلسي أيديهم فرحًا مع احتمال مشاهدة عدد كبير من الوجوه الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى على أرضهم، إلى جانب مدرب جديد على الخط. وستتاح لهم أول فرصة يوم الأحد 30 أغسطس، عندما يستضيف تشيلسي برايتون آند هوف ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج. ويمكنك الانضمام إلى الجماهير المتحمسة من خلال حجز تذاكر المباراة اليوم.

سينزل تشيلسي تشابي ألونسو إلى أرض الملعب مع بعض التعاقدات الجديدة اللامعة. فقد وقع كل من ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت ضم مورجان روجرز، الذي تم شراؤه مقابل رسوم ضخمة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا.

وسيحتاج تشيلسي إلى أن يكون في أفضل حالاته، لأن برايتون سيصل إلى المدينة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على تشيلسي الموسم الماضي، منتصرًا 3-0 على أرضه و3-1 في ستامفورد بريدج.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك مكان شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 30 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ستامفورد بريدج

كيفية شراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وتُدار هذه الخيارات عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيده على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم