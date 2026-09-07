تستهل تركيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام فرنسا، قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين في مباراة الإياب في بوردو خلال نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A1، الذي يضم أيضًا إيطاليا وبلجيكا، ما يمنح الجماهير فرصتين لمشاهدة منتخب فرنسا في مواجهة منتخب تركيا الساعي لتقديم مستويات تفوق التوقعات في المستوى الأعلى من البطولة.

دع GOAL يصحبك في كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر تركيا ضد فرنسا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة تركيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة تركيا ضد فرنسا على ملعب كوجايلي، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 كوجالي

أين يمكن شراء تذاكر تركيا ضد فرنسا؟

تُطرح تذاكر مواجهة إسطنبول أولًا عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادة لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من المخصصات للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية لـ FFF محطة البداية المكافئة لمباراة الإياب في بوردو.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويوفر مجموعة واسعة من خيارات المقاعد لمباراة الافتتاح على ملعب نيف في إسطنبول، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب ماتموت أتلانتيك في بوردو خلال نوفمبر.

بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادة يكون ذلك قبل كل مباراة بفترة أقرب

العروض الموثقة – يحصل Ticombo على التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات بعد نفاد المخصصات الرسمية

تذاكر الجماهير الزائرة – تُدار مخصصات بوردو لجماهير تركيا المسافرة عبر قنوات FFF وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا لقيمة هذه المباراة على مستوى الاهتمام الجماهيري وللقاعدة الجماهيرية العالمية لفرنسا، يُنصح بالحجز المبكر في المباراتين، وخاصة مواجهة إسطنبول الافتتاحية.

كم تبلغ أسعار تذاكر تركيا ضد فرنسا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمواجهة إسطنبول عبر قنوات التذاكر التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي طالما استمر التخصيص. وينطبق التسعير الرسمي لـ FFF على مباراة بوردو بالطريقة نفسها.

ويظل Ticombo خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (إسطنبول): تبدأ الأسعار المعروضة حاليًا من نحو 147 دولارًا لمباراة الافتتاح على ملعب نيف، ما يعكس الطلب القوي على زيارة منتخب بحجم فرنسا

المقاعد المتوسطة (إسطنبول): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بوردو: سيتم تأكيد أسعار مباراة نوفمبر على ملعب ماتموت أتلانتيك في وقت أقرب إلى موعد اللقاء، مع تزايد الاهتمام المبكر بالفعل حول قائمة تنبيهات التذاكر الخاصة بالملعب

وكما هو الحال مع أي مباراة تضم أحد أبرز منتخبات أوروبا، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يظل عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تركيا ضد فرنسا

تأتي هذه المواجهة ضمن مشوار صعب لكلا المنتخبين في دوري A، المجموعة A1، إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. وتفتتح مباراة إسطنبول في 25 سبتمبر مشوار تركيا، بينما قد تكون مباراة الإياب في بوردو يوم 15 نوفمبر حاسمة في آمال المنتخبين ببلوغ الدور ربع النهائي.

بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن هذه المواجهة:

مجموعة صعبة – تضم المجموعة A1 ثلاثة من أكثر منتخبات أوروبا ثباتًا على مستوى النخبة إلى جانب تركيا، ما يجعل كل نقطة ذات قيمة

أفضلية الأرض في إسطنبول – تملك تركيا سجلًا قويًا على أرضها في المباريات التنافسية الأخيرة، كما تضيف الجماهير الصاخبة مزيدًا من الصعوبة على المنتخبات الزائرة

أهمية المجموعة – ستؤثر نتائج المباراتين في التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب تداعيات الصعود والهبوط

وبالنسبة إلى فرنسا، فإن حصد النقاط خارج أرضها في إسطنبول قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو سيكون مؤشرًا مهمًا في مسار حملتها.

تركيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تركيا وفرنسا

تدخل تركيا هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ فازت في مباراتين وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات، مع نتيجة واحدة غير محسوبة في البيانات المتاحة. وكانت آخر مواجهاتها فوزًا بنتيجة 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم، وهي نتيجة أظهرت قدراتها الهجومية. كما تغلبت على فنزويلا 2-1 في مباراة ودية، لكن الخسارتين أمام باراجواي 0-1 وأستراليا 0-2 خلال دور المجموعات في كأس العالم أبرزتا بعض الهشاشة الدفاعية. وخلال آخر خمس مباريات، سجلت تركيا تسعة أهداف واستقبلت ستة.

أما فرنسا، فحققت في آخر خمس مباريات ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين. وكانت آخر نتيجة لها خسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة غزيرة الأهداف سلطت الضوء على قوتها الهجومية وهشاشتها الدفاعية أيضًا. وتغلبت على المغرب 2-0 والسويد 3-0 في أدوار سابقة، بينما أظهر الفوز 1-0 على باراجواي في دور الـ16 قدرًا من الصلابة. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

تركيا ضد فرنسا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بالتعادل 1-1، وذلك في مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا أُقيمت في أكتوبر 2019. وقبل ذلك، فازت تركيا على فرنسا 2-0 في مباراة الإياب من التصفيات في يونيو 2019، وكانت واحدة من انتصارين لصاحب الأرض في المباريات الأربع المسجلة. أما أكبر نتيجة حققتها فرنسا في هذه المواجهة فكانت الفوز 4-0 في مباراة ودية خلال نوفمبر 2000، حين كانت الفريق الزائر.

ترتيب تركيا وفرنسا

في المجموعة الأولى من المستوى A في دوري الأمم الأوروبية، تحتل تركيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي فرنسا في المركز الثاني.