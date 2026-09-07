تفتتح تركيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام فرنسا، قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين في مباراة الإياب في بوردو خلال نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A1، الذي يضم أيضًا إيطاليا وبلجيكا، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة فرنسا في مواجهة منتخب تركيا الساعي إلى الظهور بمستوى يفوق التوقعات في المستوى الأعلى من البطولة.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة تركيا ضد فرنسا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة تركيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة تركيا ضد فرنسا على ملعب كوجالي، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 كوجالي

أين يمكن شراء تذاكر مباراة تركيا ضد فرنسا؟

الطريقة الأكثر موثوقية لتأمين التذاكر للمباراتين هي عبر Ticombo. ويعرض الموقع مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب Nef Stadium في إسطنبول، إلى جانب عروض لمباراة الإياب على ملعب Matmut Atlantique في بوردو خلال نوفمبر.

إليكم أسباب تجعل Ticombo خيارًا يستحق الاطلاع عليه لهذه المواجهة:

إمكانية الوصول إلى التذاكر خارج الحصص الرسمية ، وهو ما يكون مفيدًا بعد حصول أعضاء الاتحادات وحاملي التذاكر الموسمية على نصيبهم من تذاكر أي من المباراتين

عروض موثقة ، إذ يتم توفير التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات مقارنة بالقنوات الرسمية وحدها

لا حاجة إلى عضوية ، ما يجعله طريقًا موثوقًا للحصول على المقاعد بالنسبة للجماهير التي لا تملك إمكانية الوصول إلى قنوات الاتحادين التركي أو الفرنسي

تنوع واسع في المقاعد ، من مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى إلى المقاعد المركزية المميزة في كلا الملعبين

خيارات ضيافة ، متاحة للجماهير التي ترغب في تجربة أكثر اكتمالًا يوم المباراة، خصوصًا مع زيارة فرنسا

ونظرًا إلى قيمة هذه المواجهة والجماهيرية العالمية لفرنسا، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وخصوصًا مواجهة الافتتاح في إسطنبول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا ضد فرنسا؟

تختلف أسعار المباراتين بحسب موقع المقعد ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. وفي ما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه:

أرخص المقاعد (إسطنبول): تبدأ الأسعار المعروضة حاليًا من نحو 147 $ لمباراة الافتتاح على ملعب Nef Stadium، في ظل الطلب القوي على مواجهة أمام منتخب كبير مثل فرنسا

مقاعد الفئة المتوسطة (إسطنبول): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، وبأسعار أعلى بشكل ملحوظ

الفئات المميزة والضيافة (إسطنبول): متاحة للجماهير التي ترغب في مقاعد مبطنة وتجربة أكثر اكتمالًا يوم المباراة

مباراة الإياب في بوردو: سيتم تأكيد أسعار مواجهة نوفمبر على ملعب Matmut Atlantique في وقت أقرب إلى المباراة، مع تزايد الاهتمام مبكرًا بالفعل حول قائمة التنبيه الخاصة بالتذاكر في الملعب نفسه

وكما هو الحال مع أي مباراة يشارك فيها أحد أبرز منتخبات أوروبا، فإن الأسعار في السوق الثانوية مثل Ticombo قد تتغير مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة تركيا ضد فرنسا

تأتي هذه المواجهة ضمن مشوار صعب للطرفين في دوري A، المجموعة A1، إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. وتفتتح مباراة إسطنبول في 25 سبتمبر مشوار تركيا، بينما قد تكون مواجهة الإياب في بوردو يوم 15 نوفمبر حاسمة لآمال المنتخبين في بلوغ ربع النهائي.

إليكم بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عن هذه المواجهة:

مجموعة صعبة ، إذ تضم المجموعة A1 ثلاثة من أكثر منتخبات أوروبا ثباتًا في المستوى إلى جانب تركيا، ما يجعل كل نقطة ثمينة

أفضلية الأرض في إسطنبول ، إذ يملك منتخب تركيا سجلًا قويًا على أرضه في المباريات التنافسية الأخيرة، كما تضيف الجماهير الصاخبة عنصرًا إضافيًا من الصعوبة على المنتخبات الزائرة

أهمية نتائج المجموعة ، إذ ستؤثر نتائج المباراتين في التأهل إلى ربع النهائي، إلى جانب انعكاساتها على الصعود والهبوط

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن حصد النقاط خارج الأرض في إسطنبول قبل استضافة مباراة الإياب في بوردو سيكون مؤشرًا مهمًا على مسار حملتها.

تركيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تركيا وفرنسا

تدخل تركيا هذه المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، بعدما فازت في مباراتين وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات، مع غياب نتيجة واحدة عن البيانات المتاحة. وكانت آخر مبارياتها فوزًا بنتيجة 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم، وهي نتيجة أظهرت قدراتها الهجومية. كما تغلبت على فنزويلا 2-1 في مباراة ودية، لكن الخسارتين أمام باراجواي (0-1) وأستراليا (0-2) خلال دور المجموعات في كأس العالم أبرزتا هشاشتها الدفاعية. وخلال آخر خمس مباريات، سجلت تركيا تسعة أهداف واستقبلت ستة.

أما فرنسا، فأسفرت مبارياتها الخمس الأخيرة عن ثلاثة انتصارات وخسارتين. وكانت آخر نتائجها الخسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة غزيرة الأهداف أكدت في الوقت نفسه خطورتها الهجومية وهشاشتها الدفاعية. وتغلبت فرنسا على المغرب 2-0 والسويد 3-0 في أدوار سابقة، بينما أظهر الفوز 1-0 على باراجواي في دور الـ16 قدرتها على الصمود. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

تركيا ضد فرنسا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 1-1، في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا أُقيمت في أكتوبر 2019. وقبل ذلك، فازت تركيا على فرنسا 2-0 في مباراة الإياب من التصفيات في يونيو 2019، وهي واحدة من انتصارين لصاحب الأرض عبر المباريات الأربع المسجلة. وكان أكبر انتصار لفرنسا في هذه المواجهة هو الفوز 4-0 في مباراة ودية في نوفمبر 2000، حين كانت الفريق الزائر.

ترتيب تركيا وفرنسا

في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية A، تحتل تركيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي فرنسا في المركز الثاني.