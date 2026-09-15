أربع مباريات مضت، وتبقت مباراتان. بعد مواجهة فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، مرتين، خلال الجزء الأول من مرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ستستضيف تركيا بلجيكا ثم تخرج لمواجهة فرنسا. ويصل منتخب بلجيكا إلى إزمير يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني. احجز تذاكرك لمباريات دوري الأمم الأوروبية A المقبلة اليوم.

ستكون هذه المرة الثالثة فقط التي تلعب فيها تركيا على ملعب غورسل أكسل، لكنه كان ملعبًا جالبًا للانتصارات بالنسبة إلى «آي يلدزلار»، إذ فاز المنتخب التركي في ملعب إزمير خلال النسختين السابقتين من دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة 3-1 أمام آيسلندا في 2024 و2-0 أمام ليتوانيا في 2022.

فهل سيتمكن أمثال أردا غولر وكينان يلدز وأوركون كوكتشو من تقديم عرض مميز لأصحاب الأرض مجددًا؟ GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة تركيا وبلجيكا على ملعب غورسل أكسل في إزمير يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 8 مساءً بتوقيت TRT.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 12:00 غورسل أكسل

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية لمباراة تركيا وبلجيكا حصريًا عبر الشريك الأساسي لبيع التذاكر الخاص بالاتحاد التركي لكرة القدم، وعادة ما يكون Passo. وستحتاج إلى إنشاء حساب رسمي على منصته.

فُتح بيع التذاكر لهذه المواجهات المحددة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية 2026/27 أولًا أمام أعضاء الأندية المميزين وحاملي بطاقات روابط المشجعين في أواخر أغسطس/آب، وتلا ذلك بعد فترة وجيزة طرحها للبيع العام في أوائل سبتمبر/أيلول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية من 10 € للدخول العام عبر البوابة الرسمية للاتحاد التركي لكرة القدم.

وجاءت أسعار التذاكر الرسمية المختلفة وأقسام الجلوس في ملعب غورسل أكسل على النحو التالي:

الفئة 4 (خلف المرمى) : تتراوح بين 300 ₺ و500 ₺، نحو 10 € إلى 15 €، وتقع في المدرجين الشمالي والجنوبي.

الفئتان 3 و2 (المدرجات العلوية الشرقية والغربية) : تتراوح بين 600 ₺ و1,200 ₺، نحو 18 € إلى 35 €، وتوفر رؤية مرتفعة على امتداد خط التماس.

الفئة 1 (المدرج الغربي السفلي / فئات كبار الزوار) : تتراوح بين 1,500 ₺ و3,000 ₺ فأكثر، نحو 45 € إلى 90 € فأكثر، وتشمل المقاعد المميزة السفلية القريبة من أنفاق خروج اللاعبين والمناطق الفنية.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب غورسل أكسل

يُعد ملعب غورسل أكسل، المعروف رسميًا باسم مركز غورسل أكسل الرياضي والحياة الصحية، ساحة كرة قدم تركية حديثة متعددة الوظائف، وتقع في حي أوتشكويولار بمنطقة كوناك في إزمير.

افتُتح الملعب في 2020 ليكون الملعب البيتي لفريق غوزتبه S.K. في الدوري التركي الممتاز، ويمزج بسلاسة بين معايير الاتحاد الأوروبي الحديثة وتصميم حضري سكني شديد الانضغاط.

وقبل وقت طويل من قيام المنشأة الحديثة، كان الموقع يحتضن الملعب التاريخي لغوزتبه S.K.، الذي افتُتح في الأصل قبل ذلك بزمن طويل تقريبًا في فترة تأسيس النادي عام 1925. ومع مرور الوقت، لم يعد الملعب القديم قادرًا على تلبية متطلبات كرة القدم الاحترافية الحديثة أو استيعاب قاعدة النادي الجماهيرية المتحمسة. وفي 2016، هُدم المبنى الأصلي لإفساح المجال أمام إعادة تطوير معمارية كاملة.

لحظات لا تُنسى في ملعب غورسل أكسل

الافتتاح الكبير (2020) : افتتح غوزتبه ملعبه بفوز كبير 2-1 على بشكتاش. ودوّن اللاعب خليل أكبونار اسمه في التاريخ بتسجيله أول هدف على الإطلاق في الملعب الجديد.

أول نهائي للكأس (2021) : اختار الاتحاد التركي لكرة القدم هذا الملعب لاستضافة نهائي كأس تركيا. ورفع بشكتاش الكأس بعد فوزه على أنطاليا سبور 2-0 تحت أضواء إزمير عالية التقنية.

ديربي إسطنبول في إزمير (2023) : استضاف الملعب ثاني نهائي لكأس تركيا بعد عامين. وجذبت المباراة جمهورًا تلفزيونيًا وطنيًا ضخمًا، بعدما تغلب فنربخشة على غريمه في المدينة إسطنبول باشاك شهير ليحصد اللقب.

الممشى السماوي على السطح: أبرز ما يميز الملعب هو مضمار مشي عام بطول 650 مترًا بُني مباشرة فوق السطح. وهو مفتوح للسكان المحليين في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، ويوفر إطلالات بانورامية مذهلة على خليج إزمير.

مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

تركيا ضد بلجيكا: المستوى الأخير

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قد تكون تركيا فازت في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم 2026 الصيف الماضي أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، بعدما أدى السقوط في وقت سابق أمام أستراليا وباراغواي إلى فشلها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وعاش مشجعو بلجيكا تقلبات عاطفية كبيرة خلال كأس العالم. وعوض منتخب بلجيكا تعادلين مخيبين أمام مصر وإيران بانتصار كاسح 5-1 على نيوزيلندا ليتأهل إلى المراحل المتقدمة.

ثم جاءت انتصارات أخرى على السنغال والولايات المتحدة لتمهد لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي. ورغم التعادل مع بطل العالم في نهاية المطاف 1-1 عند نهاية الشوط الأول، فإن هدفًا متأخرًا من ميكيل ميرينو كسر قلوب البلجيكيين.

تركيا ضد بلجيكا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا يوجد ما يفصل بين المنتخبين في سجل المواجهات المباشرة عبر التاريخ، إذ يتساوى الطرفان في عدد الانتصارات. وخلال 11 مواجهة سابقة بين تركيا وبلجيكا، فاز كل منتخب في 3 مباريات، بينما انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل.

وكانت آخر مرة التقى فيها المنتخبان في يونيو/حزيران 2011. وأُقيمت تصفيات يورو 2012 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، بلجيكا، وانتهت بالتعادل 1-1. وسجل تيمي سيمونز لبلجيكا، قبل أن يعادل بوراك يلماز النتيجة لتركيا.

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



