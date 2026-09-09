تستضيف تركيا إيطاليا على ملعب مجمع أتاتورك الرياضي في بورصة يوم الاثنين 28 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا بعد أسبوع. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري الأمم الأوروبية، المستوى A، المجموعة الأولى، الذي يضم أيضًا فرنسا وبلجيكا، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة إيطاليا أمام منتخب تركي عازم على تفادي الهبوط من المستوى الأعلى.

وتختتم هذه المواجهة فترة افتتاحية مزدحمة لإيطاليا، التي تخوض أربع مباريات خلال 11 يومًا فقط أمام بلجيكا وتركيا وفرنسا ثم تركيا مجددًا. ومع وجود التأهل إلى ربع النهائي وضمان البقاء بعيدًا عن الهبوط على المحك، فإن هذه المواجهة المزدوجة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين.

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متى تنطلق مباراة تركيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة تركيا ضد إيطاليا على ملعب بورصة بويوك شهير بلدية في بورصة، ومن المقرر انطلاق هذه المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إيطاليا ضد تركيا؟

تُطرح تذاكر مباراة بورصة أولًا عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الوجهة الأولى المماثلة لمباراة الإياب في بولونيا.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتعرض المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الأولى على ملعب مجمع أتاتورك الرياضي في بورصة، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا.

وهناك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي ، يفتح بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل موعد كل مباراة بفترة أقرب

العروض الموثقة ، يوفر Ticombo التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة ، تُدار الحصص المخصصة لجماهير تركيا المسافرة إلى بولونيا عبر قنوات FIGC، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية ، يعد Ticombo خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لازدحام جدول مباريات إيطاليا خلال هذه الفترة، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتَي هذه المواجهة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا ضد تركيا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بورصة عبر قنوات التذاكر التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى الممتازة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) على مباراة بولونيا بالطريقة نفسها.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وفي ما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (بورصة): تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في مجمع أتاتورك الرياضي

مقاعد الفئة المتوسطة (بورصة): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بولونيا: من المتوقع أن تسير الأسعار على ملعب ريناتو دال آرا على نحو مماثل، مع تزايد الطلب كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة في مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم اللقاء، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

تركيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تركيا وإيطاليا

حققت تركيا انتصارين وتعرضت لهزيمتين وتعادلت مرة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم يوم 26 يونيو، بعد خسارتين سابقتين في دور المجموعات أمام أستراليا 0-2 وباراغواي 0-1. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت سبعة، ما أظهر فاعلية هجومية وهشاشة دفاعية في الوقت نفسه.

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مواجهات لها. وكانت مباراتها الأخيرة الفوز 1-0 على اليونان وديًا يوم 7 يونيو، كما تغلبت أيضًا على لوكسمبورغ 1-0 قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت هزيمتاها الوحيدتان في هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، وخسارة 1-4 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال هذه المباريات الخمس.

تركيا ضد إيطاليا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الطرفين بالتعادل 0-0 في مباراة ودية أُقيمت في إيطاليا يوم 4 يونيو 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إيطاليا السجل الأفضل، بما في ذلك فوزها 3-0 على تركيا في بطولة أمم أوروبا 2020، وانتصارها 3-2 في مباراة ودية أُقيمت في تركيا عام 2022. أما المواجهتان السابقتان، في 2002 و2006، فانتهتا كلتاهما بنتيجة 1-1.

ترتيب تركيا وإيطاليا

في المجموعة الأولى من المستوى A بدوري الأمم الأوروبية، تحتل تركيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي إيطاليا في المركز الثالث.