كيفية الحصول على تذاكر تايلا: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

اجتاحت النجمة الجنوب أفريقية تايلا، الفائزة بجائزة جرامي، ساحة الموسيقى العالمية بصوتها المعدي في الأمابيانو وأغانيها الضخمة مثل Water.

وبعد ألبومها الأول الذي حطم الأرقام القياسية، تواصل عروضها الحية أسر الجماهير حول العالم من خلال رقصات عالية الطاقة وأداء صوتي مذهل.

GOAL جمع كل التفاصيل الأساسية بشأن المواعيد والأماكن وأسعار التذاكر، حتى تتمكن من حجز مكانك في عروضها المقبلة الآن.

متى تكون حفلات تايلا؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 12 أكتوبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Zénith Paris، باريس، فرنسا تذاكر 15 أكتوبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف O2 Academy Brixton، لندن، المملكة المتحدة تذاكر 19 أكتوبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف O2 Apollo، مانشستر، المملكة المتحدة تذاكر 27 أكتوبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Uber Eats Music Hall، برلين، ألمانيا تذاكر 13 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Bill Graham Civic Auditorium، سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة تذاكر 17 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف WAMU Theater، سياتل، الولايات المتحدة تذاكر 22 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Aragon Ballroom، شيكاغو، الولايات المتحدة تذاكر 28 نوفمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Brooklyn Paramount، بروكلين، الولايات المتحدة تذاكر 2 ديسمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف The Anthem، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة تذاكر 6 ديسمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Coca-Cola Roxy، أتلانتا، الولايات المتحدة تذاكر 16 ديسمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف YouTube Theater، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة تذاكر 19 ديسمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً تايلا لايف Fontainebleau، لاس فيغاس، الولايات المتحدة تذاكر

أين يمكن شراء تذاكر تايلا؟

أُتيحت التذاكر الرسمية لحفلات تايلا عبر منصات التذاكر الأساسية مثل Ticketmaster وAXS. ويمكن للجماهير التي تبحث عن تذاكر مباشرة بالسعر الأصلي التحقق من المنافذ الأساسية لمعرفة مدى توافر الدفعة الأولى.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذاكر خلال المبيعات الأولية، فإن StubHub هو خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ويوفر StubHub لرواد الحفلات منصة سهلة لتصفح أقسام المقاعد المتاحة حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر تايلا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على مواقع البائعين الأساسيين من 45 دولارًا أمريكيًا للدخول العام القياسي ولمقاعد الفئة العلوية، بحسب مكان الحفل.

إذا نفدت الحصص الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار في السوق الثانوية من نحو 65 دولارًا أمريكيًا للخيارات الأساسية.

إليك ملخصًا سريعًا للأسعار الابتدائية:

الدخول العام القياسي (رسمي): يبدأ من 45 دولارًا أمريكيًا

المقاعد المحجوزة (رسمي): من 75 دولارًا أمريكيًا إلى 150 دولارًا أمريكيًا

الدخول إلى السوق الثانوية (StubHub): يبدأ من 65 دولارًا أمريكيًا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تايلا

تايلا لورا سيثال هي مغنية وكاتبة أغانٍ من جنوب أفريقيا، حققت بسرعة نجومية عالمية. وقد صنعَت أغنيتها الناجحة Water أثرًا تاريخيًا على القوائم العالمية، ومنحتها أول جائزة جرامي لأفضل أداء موسيقي أفريقي.

ومن خلال مزج إيقاعات الأمابيانو النابضة بعناصر البوب وR&B، تقدم جولتها الغنائية تصميمًا مسرحيًا مذهلًا وراقصين وعروضًا صوتية حية مميزة.

وتوصي أماكن الحفلات بالوصول مبكرًا لإتاحة وقت كافٍ للتحقق من التذاكر، وإجراءات الأمن، والعثور على مقاعدك قبل بدء العرض.