سيُسطر التاريخ لحظة استضافة فرنسا لأول مباراة على الإطلاق في الموسم المنتظم من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، والتي ستشهد مواجهة مثيرة بين بيتسبرغ ستيلرز ونيو أورلينز ساينتس. وعلى أرضية ملعب ستاد دو فرانس الشهير في سان دوني، بالقرب من باريس، تعد هذه المواجهة الدولية البارزة بأجواء حماسية واستثنائية لا تُنسى.

GOAL يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن موعد المباراة، وأسعار التذاكر، وكيفية حجز مقاعدكم اليوم.

أين يمكن شراء تذاكر بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباراة NFL في باريس عبر Ticketmaster France والبوابة الرسمية لبيع تذاكر ملعب ستاد دو فرانس. ومع الطلب الدولي المرتفع والحصص المخصصة للأندية، قد تنفد تذاكر الدخول العام على المنصات الأساسية بسرعة.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس؟

تبدأ الأسعار الرسمية الاسمية للتذاكر، التي أعلنها دوري NFL للمباراة على ملعب ستاد دو فرانس، من 91.22 يورو لمقاعد الفئة 9 في المدرجات العلوية، وتصل إلى 425.75 يورو لمقاعد الفئة 1 المميزة.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع بدء الأسعار المدرجة من نحو 125 يورو.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس

يستضيف ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني هذه المباراة التاريخية من NFL في باريس، بسعة تبلغ 80,000 مقعد ومرافق من الطراز العالمي. ويقع الملعب إلى الشمال مباشرة من وسط باريس، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر خطي النقل العام RER B وRER D. ويمكن للحاضرين التطلع إلى فعاليات مخصصة للمشجعين، وترفيه يسبق المباراة، وأجواء احتفالية في محيط الملعب قبل انطلاق المواجهة.