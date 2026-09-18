تستضيف بولندا منتخب رومانيا في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة الثامنة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب PGE نارودوي المرموق في وارسو يوم 2 أكتوبر 2026. وتشهد هذه القمة الأوروبية البارزة صراعًا بين منتخبين وطنيين تنافسيين على صدارة ترتيب المجموعة.

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متى تنطلق مباراة بولندا ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة بولندا ضد رومانيا على الملعب الوطني في وارسو، فيما لم يتم تأكيد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 الاستاد الوطني، وارسو

أين يمكن شراء تذاكر بولندا ضد رومانيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم (PZPN)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب بولندا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر بولندا ضد رومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم عادة من 25 يورو لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب PGE نارودوي.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 52 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي وفقًا لقسم الجلوس والموقع والطلب الفوري في السوق.

بولندا ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بولندا ورومانيا

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجها التعادل 2-2 مع نيجيريا، كما تعرضت لخسارة 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وقبل ذلك خلال هذه السلسلة، فازت على ألبانيا 2-1 وعلى مالطا 3-2 خلال تصفيات كأس العالم. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجلت رومانيا فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت مباراتها الأخيرة بفوز 2-1 على ويلز، كما تعادلت 1-1 مع جورجيا. وخسرت أمام كل من سلوفاكيا وتركيا خلال تلك الفترة، بينما يظل الفوز 7-1 على سان مارينو أكبر نتيجة لها في هذه السلسلة. وسجل فريق هاجي 11 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بولندا ضد رومانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في يونيو 2017، عندما فازت بولندا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا 3-0 خارج أرضها في رومانيا في نوفمبر 2016 ضمن حملة التصفيات نفسها. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق بولندا بوضوح بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لرومانيا، من دون أي تعادل بين الطرفين.



