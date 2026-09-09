تواجه بولندا منتخب البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية B. إليك كيفية حجز تذاكرك

تعود كرة القدم الدولية إلى وارسو، حيث تستهل بولندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية B بمواجهة البوسنة والهرسك على ملعب PGE نارودوي الشهير.

GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إليه لشراء تذاكر بولندا ضد البوسنة والهرسك، بما في ذلك أسعار دوري الأمم الأوروبية 2026/27، ومعلومات المباراة على ملعب PGE نارودوي، ومواعيد انطلاق اللقاء، والتفاصيل الرسمية للحجز.

متى تنطلق مباراة بولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة بولندا ضد البوسنة والهرسك على الملعب الوطني في وارسو، على أن يتم تأكيد الموعد الرسمي لانطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 الاستاد الوطني، وارسو

كيفية شراء تذاكر بولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات دوري الأمم الأوروبية، بدءًا من المقاعد العادية وحتى المقاعد المميزة، ويتم ذلك عبر البوابات الرسمية للاتحادات الكروية أو من خلال منصات بيع التذاكر الثانوية الموثقة.

ونظرًا إلى الإقبال الكبير المتوقع على هذه المباراة الافتتاحية في ملعب PGE نارودوي، الذي يتسع لـ 58,500 متفرج، فإن مبيعات التذاكر تسير عادة وفق عملية منظمة:

البيع المسبق الرسمي من PZPN: عادة ما تُمنح أولوية الوصول إلى تذاكر الدخول العام للأعضاء المسجلين في الاتحاد البولندي لكرة القدم (PZPN) وحاملي التذاكر الموسمية خلال فترات بيع مسبق مخصصة.

البيع العام للجمهور: تُطرح المقاعد المتبقية من تذاكر الدخول العام للجمهور عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر التابعة لـ PZPN، ومن المتوقع أن تنفد المخصصات الخاصة بمباراة بهذا الحجم بسرعة.

منصات التذاكر الثانوية: إذا كنت تبحث عن مقاعد في الأقسام التي نفدت تذاكرها أو عن تذاكر في اللحظات الأخيرة ليوم المباراة، فيمكن للمشجعين شراء تذاكر موثقة عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر بولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب PGE نارودوي بحسب فئة الجلوس، وزاوية الرؤية، والفئة العمرية:

فئات الأسعار: تُصنَّف تذاكر الدخول العام في ملعب PGE نارودوي ضمن عدة شرائح سعرية، وتتراوح أسعار البالغين بالقيمة الاسمية عادة بين نحو 35 يورو و110 يورو، بحسب موقع المقعد.

خصومات الفئات: تتوفر عادة تذاكر مخفضة للناشئين والشباب وكبار السن في أقسام محددة من تذاكر الدخول العام.

موقع المقعد: تحظى المقاعد المركزية على جانبي الملعب بأسعار أعلى بفضل أفضلية الرؤية، بينما توفر مدرجات المستوى العلوي ومقاعد الزوايا خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.

التذاكر الرقمية عبر الهاتف المحمول: يتم الدخول إلى المباريات في ملعب PGE نارودوي بشكل رقمي إلى حد كبير، إذ يتلقى المشجعون عادة تذاكرهم على هواتفهم الذكية مباشرة عبر تطبيقات التذاكر الرسمية.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

في هذه المباراة، تُخصص لجماهير البوسنة والهرسك القادمة من خارج البلاد مقاعد في قسم الضيوف المخصص بملعب PGE نارودوي.

عادة ما تخضع أسعار تذاكر قسم الضيوف بالقيمة الاسمية في مباريات دوري الأمم الأوروبية لتنظيم ضمن نطاق مماثل لأقسام أصحاب الأرض، وتتراوح غالبًا بين نحو 35 يورو و65 يورو.

ولشراء التذاكر ضمن الحصة الرسمية المخصصة للجماهير الضيفة، يُطلب من المشجعين المسافرين عادة أن يكونوا أعضاء مسجلين في القنوات الرسمية لدعم الاتحاد البوسني لكرة القدم (NFSBiH). ويتم توزيع مخصصات قسم الضيوف عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة لـ NFSBiH، وقد تنفد بسرعة في مباراة بهذا الحجم.

بولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولندا والبوسنة والهرسك

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، وسبقتها خسارة بنتيجة 2-0 أمام أوكرانيا. ونجح فريق أوربان في تحقيق الفوز على ألبانيا ومالطا خلال تصفيات كأس العالم، مسجلًا سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل استقبال ستة أهداف.

حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، رغم أنه تغلب في وقت سابق من البطولة على قطر بنتيجة 3-1. وخلال خمس مباريات، سجل منتخب البوسنة ثمانية أهداف واستقبل سبعة، من دون أن يحقق فوزين متتاليين في هذه السلسلة.

بولندا ضد البوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في أكتوبر 2020، عندما فازت بولندا 3-0 في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A في وارسو. وكانت البوسنة قد تغلبت على بولندا 1-0 في مباراة الإياب خلال الشهر السابق في سراييفو. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تملك بولندا السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للبوسنة، إلى جانب تعادل واحد.



