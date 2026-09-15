احجز تذاكر السوبر كلاسيكو: بوكا جونيورز ضد ريفر بليت

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متى تنطلق مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 15 1 نوفمبر 2026 - 16:00

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوكا جونيورز وريفر بليت

حقق بوكا جونيورز أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، من دون أي هزيمة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 3-1 على سنترال كوردوبا دي سانتياغو في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، وذلك بعد انتصار 1-0 على ساو باولو في كوبا سودأمريكانا يوم 9 سبتمبر. وكان التعادل 2-2 مع خيمناسيا ميندوزا يوم 5 سبتمبر هو فقدان النقاط الوحيد خلال تلك الفترة. وسجل بوكا سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ريفر بليت في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على أتلتيكو توكومان في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على إنديبنديينتي ريفادافيا 3-1 وعلى بانفيلد 3-2 خارج أرضه خلال تلك السلسلة. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام سانتا في في كوبا سودأمريكانا. وسجل ريفر تسعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 19 أبريل 2026، حين استضاف ريفر بليت فريق بوكا جونيورز وخسر 1-0. وقبل ذلك، فاز بوكا 2-0 على أرضه أمام ريفر في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق بوكا جونيورز بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لريفر، وتعادل واحد، وهو فوز 3-2 لبوكا على ملعب ريفر في كوبا دي لا ليغا بروفيسيونال في أبريل 2024.