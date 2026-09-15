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دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
team-logoبوكا جونيورز
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كيفية الحصول على تذاكر بوكا جونيورز ضد ريفر بليت: أسعار الدوري الأرجنتيني للمحترفين، ومعلومات مباراة السوبر كلاسيكو والمزيد

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يواجه بوكا جونيورز فريق ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

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متى تنطلق مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين؟

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوكا جونيورز وريفر بليت

حقق بوكا جونيورز أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، من دون أي هزيمة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 3-1 على سنترال كوردوبا دي سانتياغو في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، وذلك بعد انتصار 1-0 على ساو باولو في كوبا سودأمريكانا يوم 9 سبتمبر. وكان التعادل 2-2 مع خيمناسيا ميندوزا يوم 5 سبتمبر هو فقدان النقاط الوحيد خلال تلك الفترة. وسجل بوكا سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ريفر بليت في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على أتلتيكو توكومان في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على إنديبنديينتي ريفادافيا 3-1 وعلى بانفيلد 3-2 خارج أرضه خلال تلك السلسلة. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام سانتا في في كوبا سودأمريكانا. وسجل ريفر تسعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بوكا جونيورز

بوكا جونيورز - المستوى

LAN
ف1-0
SAR
ف0-0
GIM
ت2-2
SAP
ف1-0
CEC
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريفر بليت

ريفر بليت - المستوى

SAR
ت2-2
SFE
خ1-1
BAN
ف2-3
INR
ف3-1
ATT
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 19 أبريل 2026، حين استضاف ريفر بليت فريق بوكا جونيورز وخسر 1-0. وقبل ذلك، فاز بوكا 2-0 على أرضه أمام ريفر في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق بوكا جونيورز بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لريفر، وتعادل واحد، وهو فوز 3-2 لبوكا على ملعب ريفر في كوبا دي لا ليغا بروفيسيونال في أبريل 2024.

وجهاً لوجه

بوكا جونيورزتعادلريفر بليت
3
0
2
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
ريفر بليت badge
ريفر بليت
ريفر بليت
0
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
1
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
2
ريفر بليت badge
ريفر بليت
ريفر بليت
0
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
ريفر بليت badge
ريفر بليت
ريفر بليت
2
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
1
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
0
ريفر بليت badge
ريفر بليت
ريفر بليت
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
ريفر بليت badge
ريفر بليت
ريفر بليت
2
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
3
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب بوكا جونيورز وريفر بليت

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