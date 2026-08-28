يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فريق ماينز 05 يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

وفي آخر مواجهة بالدوري على الملعب ذاته في أبريل 2026، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة متقاربة للغاية. ومع أفضلية الأرض، سيسعى مونشنجلادباخ إلى حصد النقاط الثلاث كاملة أمام جماهيره، بينما يبحث ماينز 05 عن تقديم أداء قوي خارج ملعبه.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

الدوري الألماني - الجولة 4 19 سبتمبر 2026 - 09:30 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 يوم 19 سبتمبر 2026 عبر عدة قنوات رسمية وثانوية:

الموقع الرسمي للنادي (متجر تذاكر بوروسيا مونشنجلادباخ): الخيار الأكثر أمانًا والأكثر مباشرة هو الموقع الرسمي لبوروسيا مونشنجلادباخ (borussia.de). وعادة ما تُطرح تذاكر المباريات أولًا للبيع لأعضاء النادي الرسميين، ثم تُطرح للبيع العام إذا تبقت أي مقاعد.

منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر النادي، فقد تجد تذاكر على منصات تجميع التذاكر والأسواق الثانوية مثل StubHub.

تذاكر قسم الجماهير الضيفة: إذا كنت ترغب في الجلوس مع جماهير ماينز 05 في القطاع المخصص للجماهير الضيفة، فتُتاح التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت لنادي 1. FSV Mainz 05.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

بالنسبة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني يوم 19 سبتمبر 2026، تختلف أسعار التذاكر بحسب ما إذا كنت تشتريها مباشرة من المصادر الرسمية أو عبر الأسواق الثانوية:

البوابة الرسمية للنادي (بوروسيا مونشنجلادباخ): تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية التي تُشترى مباشرة من النادي عادة بين 15 يورو و55 يورو لفئات الجلوس العادية، بحسب ما إذا كنت تختار أماكن المدرج الوقوف (Nordkurve) أو أقسام المدرجات المخصصة للجلوس.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: في أسواق التذاكر الثانوية ومنصات إعادة البيع المجمعة مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأساسية للمقاعد العادية عادة من حوالي 20 يورو إلى 60 يورو . وبحسب التوافر، وموقع المقعد، مثل المدرجات الرئيسية الوسطى، والطلب كلما اقترب موعد المباراة، تتراوح متوسطات العروض في السوق الثانوية لهذه المواجهة تحديدًا بين 60 يورو و250 يورو+ .

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة ومقاعد تجربة كبار الشخصيات لهذه المباراة من أسعار أعلى بكثير، وغالبًا ما تبدأ من 300 يورو وتتجاوز 1000 يورو للأجنحة التنفيذية.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز 05

فاز بوروسيا مونشنجلادباخ في جميع مبارياته الخمس الأخيرة خلال فترة الإعداد للموسم وكأس ألمانيا. وكانت آخر مبارياته فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على TSV Schott Mainz في الكأس يوم 23 أغسطس. وفي وقت سابق من فترة الإعداد، تغلب على أستون فيلا 2-1 وفيلبيرت 8-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل جلادباخ 20 هدفًا واستقبل هدفين فقط، وهو سجل يشير إلى فريق منظم وفعال أمام المرمى.

كان ماينز 05 أيضًا في حالة ممتازة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات مع تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه فوزًا في الكأس بنتيجة 9-0 على VfB Krieschow يوم 23 أغسطس. كما فاز فريق فيشر على AFC Bournemouth بنتيجة 2-1 وباريس إف سي 4-0 في فترة الإعداد، ولم يتعادل سوى أمام أودينيزي بنتيجة 3-3. وسجل ماينز 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب بوروسيا بارك يوم 19 أبريل 2026 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، خسر ماينز 05 على أرضه 1-0 أمام جلادباخ في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، حقق جلادباخ فوزًا واحدًا، وحقق ماينز فوزًا واحدًا، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، مع صعوبة واضحة لدى الناديين في التفوق على الآخر في هذه المواجهة.