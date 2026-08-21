يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فريق إلفيرسبيرج يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

وتمنح المباراة على أرضه مونشنجلادباخ فرصة مبكرة في الموسم لحصد نقاط مهمة، بينما يسعى إلفيرسبيرج الضيف إلى تثبيت أقدامه في منافسات دوري الدرجة الأولى. وكان الفريقان قد التقيا رسميًا مرة واحدة فقط من قبل على مستوى كرة القدم للفرق الأولى، حين حقق مونشنجلادباخ فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على إلفيرسبيرج في الدور الثاني من كأس ألمانيا في ديسمبر 2020.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ فريق إلفيرسبيرج على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ ضمن الجولة الافتتاحية من موسم الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 بوروسيا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني

1. المبيعات الرسمية للنادي المضيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

اشترِ مباشرة عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لبيع التذاكر الخاصة بالفريق المضيف.

يحصل أعضاء النادي على أولوية الحجز المبكر قبل طرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام.

إذا نفدت تذاكر المقاعد العادية، فتحقق من منصة التبادل الرسمية للتذاكر على موقع النادي لإعادة البيع بالقيمة الاسمية مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية.

2. مدرج جماهير الفريق الضيف (SV إلفيرسبيرج)

يجب على الجماهير الزائرة شراء التذاكر مباشرة عبر المتجر الرسمي لتذاكر SV إلفيرسبيرج لضمان الحصول على مقاعد في القسم المخصص للضيوف في BORUSSIA-PARK.

3. منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية

توفر منصات التذاكر الثانوية مثل Stubhub عروضًا متاحة، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من القيمة الرسمية الاسمية بحسب مستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

بالنسبة لمباراة الدوري الألماني بين بوروسيا مونشنجلادباخ وSV إلفيرسبيرج على ملعب BORUSSIA PARK، فإن أسعار التذاكر في الأسواق الرسمية والثانوية جاءت كالتالي:

الأسعار الرسمية: عند الشراء مباشرة من بوابة النادي، تتراوح أسعار التذاكر العادية غير الخاصة بكبار الزوار عمومًا بين 15 يورو و55 يورو عبر الفئات القياسية.

سوق إعادة البيع: على المنصات الخارجية مثل Stubhub، تبدأ أسعار الدخول الأساسية عادة من حوالي 20 يورو إلى 50 يورو ، بينما تتراوح متوسطات العروض الثانوية بين 170 يورو و300 يورو بحسب الطلب على المدرج ومدى التوافر.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وإلفيرسبيرج

يدخل بوروسيا مونشنجلادباخ افتتاحية الدوري الألماني بعدما حقق خمسة انتصارات من خمس مباريات ودية في فترة الإعداد، سجل خلالها 20 هدفًا واستقبل هدفين فقط. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على أستون فيلا يوم 15 أغسطس، بينما جاء أكثر نتائجه اكتساحًا بالفوز 8-0 على فيلبيرت. وتمثل هذه السلسلة نجاحًا كاملًا في برنامجه التحضيري الصيفي.

حقق إلفيرسبيرج ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات ودية خاضها قبل الموسم. وفاز على لوريان 4-1 في آخر مبارياته الودية يوم 15 أغسطس، كما سجل خمسة أهداف في شباك ستراسبورج في فوز سابق بنتيجة 5-2. وجاءت خسارته الوحيدة أمام فيكتوريا كولن 1904 في منتصف يوليو. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل 12 هدفًا واستقبل ستة أهداف.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

التقى الناديان مرة واحدة فقط في السجلات المتاحة، وفاز بوروسيا مونشنجلادباخ خارج أرضه على إلفيرسبيرج بنتيجة 5-0 في كأس ألمانيا في ديسمبر 2020. وتظل هذه النتيجة هي البيانات الوحيدة للمواجهات المباشرة بين الطرفين، ما يعني أن السياق التاريخي المتاح محدود قبل أول مواجهة بينهما في الدوري الألماني.

ترتيب بوروسيا مونشنجلادباخ وإلفيرسبيرج

في جدول الدوري الألماني، يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ حاليًا المركز الخامس، بينما يأتي إلفيرسبيرج في المركز السابع.