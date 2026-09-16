يواجه بوروسيا دورتموند فريق فيردر بريمن يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 16 مايو 2026، حقق دورتموند فوزًا حاسمًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب فيردر بريمن. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين، فرض دورتموند تفوقه على اللقاءات بتحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لبريمن، إلى جانب تعادل واحد.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 5 9 أكتوبر 2026 - 14:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن على ملعب سيجنال إيدونا بارك، لديك أربعة خيارات رئيسية عبر القنوات الرسمية والثانوية:

1. متجر تذاكر BVB الرسمي (البيع الأساسي)

تُطرح التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أسابيع. ويحصل الأعضاء الرسميون في النادي على أولوية شراء التذاكر قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام بيوم إلى يومين. وإذا تبقت أي تذاكر بعد مرحلة البيع المسبق للأعضاء، تُفتح أمام عموم الجماهير. ومع ذلك، فإن مباريات الدوري الألماني ذات الطلب المرتفع غالبًا ما تنفد خلالها التذاكر في مرحلة الأعضاء.

2. السوق الثانوية لتذاكر BVB (إعادة البيع الرسمية)

إذا نفدت تذاكر البيع المسبق العادي، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية وحاملي تذاكر المباريات الفردية الذين لا يستطيعون الحضور عرض تذاكرهم بشكل قانوني عبر السوق الثانوية الرسمية لتذاكر BVB على موقع النادي. وتخضع هذه التذاكر للتحقق وتُعاد إصدارها إلكترونيًا من قبل النادي، ما يضمن أنها رسمية وآمنة وتُباع بالقيمة الاسمية.

3. باقات كبار الزوار والضيافة

يمكن شراء باقات الضيافة وVIP الرسمية مباشرة من موقع النادي الإلكتروني من دون الحاجة إلى عضوية في النادي. وتشمل هذه الباقات تذاكر المباراة إلى جانب دخول صالات الملعب وخدمات الطعام والمشروبات، لكنها تُسعَّر أعلى من المقاعد العادية.

4. منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر في قنوات البيع الرسمية الأساسية، فغالبًا ما تكون التذاكر متاحة عبر منصات سوق التذاكر الثانوية مثل StubHub، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات بوروسيا دورتموند على أرضه في ملعب سيجنال إيدونا بارك عادة بين 19 يورو و80 يورو لتذاكر المباريات الفردية القياسية الخاصة بالبالغين في متجر تذاكر BVB الرسمي.

أسعار التذاكر الرسمية (القيمة الاسمية)

أماكن الوقوف (Südtribüne / الجدار الأصفر): نحو 19 يورو - 25 يورو

تذاكر الجلوس: نحو 35 يورو - 80 يورو (تختلف بحسب الفئة ودرجة المدرج)

تذاكر الشباب / الأطفال (أقل من 14 عامًا): نحو 10 يورو

باقات كبار الزوار والضيافة: نحو 200 يورو - 500 يورو فأكثر بحسب باقة الصالة المختارة

خيارات السوق الثانوية وإعادة البيع

سوق إعادة البيع الرسمي لـ BVB: يبيع بالتسعير القياسي للقيمة الاسمية ( 19 يورو - 80 يورو ) إذ تُعاد إصدار التذاكر من قبل حاملي التذاكر الموسمية.

منصات إعادة البيع الثانوية: تتقلب أسعار منصات التذاكر الثانوية مثل Stubhub بحسب الطلب، وتبدأ عمومًا من حوالي 75 يورو إلى 170 يورو لفئات المقاعد القياسية.

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن

فاز بوروسيا دورتموند في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد. وكان أحدث نتائجه الفوز 3:2 على TSG Hoffenheim في الدوري الألماني، بعدما تغلب أيضًا على Hamburger SV بنتيجة 2:0 في الجولة الافتتاحية، وعلى HEBC Hamburg بنتيجة 5:0 في كأس ألمانيا. أما هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت بنتيجة 1:2 أمام بايرن ميونخ في السوبر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل دورتموند 12 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

فاز فيردر بريمن في مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها، مقابل خسارتين وتعادل واحد. وكان أحدث نتائجه الانتصار 3:1 على RB Leipzig في الدوري الألماني في الجولة الثانية، بعد الخسارة 4:1 أمام Freiburg في الجولة الافتتاحية. كما تغلب بريمن على SK Hansa Lüneburg بنتيجة 3:0 في كأس ألمانيا خلال هذه السلسلة. وعلى مدار آخر خمس مباريات، أظهر الفريق قدرة على التسجيل، لكنه استقبل الأهداف أيضًا بشكل منتظم.

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 16 مايو 2026 في الدوري الألماني، عندما فاز بوروسيا دورتموند بنتيجة 2:0 على ملعب فيردر بريمن. وعند النظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، يتضح تفوق دورتموند بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لفيردر، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت النتيجة الأكبر في تلك السلسلة فوز دورتموند 3:0 في يناير 2026.