يواجه بوروسيا دورتموند فريق بادربورن يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

يدخل الفريقان هذه الجولة وهما يتطلعان إلى بناء زخم مبكر في الموسم وحصد نقاط مهمة في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني. وشهدت المواجهات التنافسية السابقة بين الجانبين مباريات غزيرة بالأهداف، ما يجعل هذه المواجهة مثيرة لاهتمام جماهير كرة القدم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن في البوندسليجا؟

يستضيف بوروسيا دورتموند فريق بادربورن على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الجولة الافتتاحية من البوندسليجا.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن في البوندسليجا؟

لشراء تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد SC Paderborn 07 في البوندسليجا، لديك خياران أساسيان بحسب ما إذا كانت المباراة ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند أو هوم ديلوكس أرينا في بادربورن:

بوروسيا دورتموند (مباراة على أرضه): اشترِ مباشرة عبر متجر تذاكر BVB الرسمي على موقع النادي (bvb.de). وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.

SC Paderborn 07 (مباراة خارج الأرض): اشترِ عبر متجر تذاكر بادربورن الرسمي عبر الإنترنت (scp07.de). وإذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الجماهير الضيفة في بادربورن، فتُوزع تذاكر الجماهير الضيفة عبر نظام بيع التذاكر الرسمي الخاص ببوروسيا دورتموند للمباريات خارج أرضه.

منصات التذاكر الثانوية إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكنك البحث عن مقاعد معاد بيعها على أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub. ضع في اعتبارك أن الأسعار على المنصات الثانوية قد تكون أعلى من السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن في البوندسليجا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد SC Paderborn 07 بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الأساسية بالسعر الأصلي مباشرة من النادي أو تذاكر إعادة البيع عبر المنصات الثانوية:

الأسعار الأساسية / الرسمية للنادي (السعر الأصلي) أسعار بوروسيا دورتموند الرسمية:

أماكن الوقوف (الجدار الأصفر / المدرج الجنوبي): نحو 16 جنيهًا إسترلينيًا (18,50 يورو).

الفئة 6 (مقاعد المستوى السفلي): نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا (35,00 يورو).

الفئة 5 (مقاعد عادية): نحو 43 جنيهًا إسترلينيًا (50,00 يورو).

الفئات من 2 إلى 4 (مقاعد المدرج الجانبي): نحو 49 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (57,00–70,00 يورو).

الفئة 1 والمقاعد المميزة: نحو 73 إلى 82 جنيهًا إسترلينيًا (85,00–95,00 يورو).

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التوافر لغير الأعضاء، تتذبذب الأسعار على منصات التذاكر الثانوية المعتمدة، مثل StubHub، بحسب طلب السوق:

إعادة بيع الفئة الأقل سعرًا / أماكن الوقوف: تبدأ من حوالي 40 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

مقاعد الفئات العادية: تتراوح عادة بين 85 و130 جنيهًا إسترلينيًا .

الفئة 1 والمواقع المميزة: قد تتراوح بين 150 و210 جنيهات إسترلينية أو أكثر .

بوروسيا دورتموند ضد بادربورن في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بوروسيا دورتموند وبادربورن

يدخل بوروسيا دورتموند موسم البوندسليجا بعد سلسلة نتائج حديثة صعبة، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية أمام إف سي طوكيو بنتيجة 1-0. ثم تعادل 2-2 مع روما في فترة الإعداد للموسم، قبل أن يخسر 2-3 أمام أرسنال في مباراة ودية ثم يسقط 1-2 أمام بايرن ميونخ في السوبر يوم 22 أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل دورتموند سبعة أهداف واستقبل ثمانية.

أما نتائج بادربورن في آخر خمس مباريات فأظهرت فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 4-2 على 1. FC Phoenix Luebeck في كأس ألمانيا يوم 23 أغسطس. كما تعادل مرتين مع فيردر بريمن، وكلتاهما انتهتا بنتيجة 2-2، وفاز على أوسنابروك 2-0 في فترة الإعداد للموسم. وجاءت خسارته الوحيدة أمام ماجدبورج بنتيجة 0-2 في أواخر يوليو. وسجل بادربورن عشرة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

بوروسيا دورتموند ضد بادربورن: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ألمانيا يوم 2 فبراير 2021، عندما فاز بوروسيا دورتموند على بادربورن بنتيجة 3-2. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز دورتموند في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لبادربورن. وكانت النتيجة الأكبر في مباراة بالبوندسليجا يوم 31 مايو 2020، عندما استضاف بادربورن دورتموند وخسر 1-6، كما شهدت مباراة ودية في يناير 2017 النتيجة نفسها لمصلحة دورتموند.