كيفية الحصول على تذاكر بورنموث ضد إيفرتون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

قد يكون لدى بورنموث قائد جديد على مقعد التدريب، يتمثل في مدرب لايبزيج السابق ماركو روزه، لكنه سيسعى إلى الحفاظ على مستواه المميز على أرضه من الموسم الماضي، عندما يخوض أول مباراة له على ملعب فيتاليتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام إيفرتون يوم السبت 29 أغسطس.

وبشكل مذهل، يخوض بورنموث حالياً سلسلة من تسع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه، وهو رقم يعود إلى 3 يناير، وقد قدم أداءً جيداً حتى في تلك الخسارة، عندما سقط 3-2 أمام أرسنال بطل الموسم في نهاية المطاف.

في الواقع، لم يخسر بورنموث سوى مرتين في الدوري طوال الموسم على ملعب فيتاليتي. لكن ما قد يثير بعض القلق بالنسبة له هو أن الفريق الآخر الوحيد الذي هزمه كان إيفرتون. فهل ينجح في الثأر من تلك الهزيمة؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظراً للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط تقريباً جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً لتذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة يبلغ 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تعد من بين الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريباً أبداً إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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