كيفية الحصول على تذاكر بلجيكا ضد فرنسا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، ومعلومات المباراة، والمبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواجه بلجيكا منتخب فرنسا في قمة كبيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان في بروكسل يوم 28 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة بين اثنين من عمالقة كرة القدم الأوروبية الساعيين إلى حصد الصدارة في مجموعتهما.

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متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة بلجيكا ضد فرنسا على ملعب كونينغ بودوينستاديون في بروكسل، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بلجيكا ضد فرنسا؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات بلجيكا على أرضها. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى لتأمين التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ضد فرنسا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم من 35 يورو لدخول المدرجات العامة، مع اختلاف التكلفة بحسب فئة المقعد والرؤية داخل ملعب الملك بودوان.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 115 يورو للمقعد الواحد، مع تقلبها وفقًا للتوافر اللحظي وحجم الطلب في السوق.

بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بلجيكا وفرنسا

حققت بلجيكا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها. وانتهت آخر مواجهة لها بالخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على الولايات المتحدة 4-1 وعلى السنغال 3-2، وكان أكثر انتصاراتها إقناعًا خلال هذه السلسلة الفوز 5-1 على نيوزيلندا. وسجلت بلجيكا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

كما فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتيجة لها الخسارة 6-4 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وذلك بعد خسارة 2-0 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على المغرب 2-0 وباراغواي 1-0 والسويد 3-0، مسجلة عشرة أهداف ومستقبلة ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

بلجيكا ضد فرنسا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز فرنسا 2-1، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، وجاء فوز بلجيكا الوحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018. وكانت فرنسا الطرف المهيمن في هذه المواجهة خلال السنوات الأخيرة.



