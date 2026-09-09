كيفية الحصول على تذاكر بلجيكا ضد فرنسا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف بلجيكا نظيرتها فرنسا على ملعب الملك بودوان في بروكسل يوم الاثنين 28 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجدداً في مباراة الإياب على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني بعد أسبوع. وتندرج المباراتان ضمن جدول قوي في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A1، التي تضم أيضاً إيطاليا وتركيا، فيما تحمل المواجهة الفرنسية البلجيكية دائماً طابعاً خاصاً بالنظر إلى التاريخ بين المنتخبين.

GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة بلجيكا ضد فرنسا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة بلجيكا ضد فرنسا على ملعب كونينغ بودوينستاديون في بروكسل، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقاً.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بلجيكا ضد فرنسا؟

تُطرح تذاكر مباراة بروكسل أولاً عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى للبيع العام. أما القنوات الرسمية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بما في ذلك البيع المباشر عبر ستاد دو فرانس، فهي الوجهة الأولى المكافئة لمباراة الإياب في سان دوني.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتضم المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الأولى على ملعب الملك بودوان في بروكسل، بالإضافة إلى عروض خاصة بمباراة الإياب على ستاد دو فرانس.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك بالقرب من موعد كل مباراة

توافر محدود – تُظهر القوائم الرسمية لمباراة بروكسل أن المتبقي من التذاكر لا يمثل سوى جزء صغير، مع تزايد الطلب بسرعة

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين ثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظراً لسرعة امتلاء مباراة بروكسل، يُوصى بشدة بالحجز المبكر لكلا طرفي هذا الديربي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ضد فرنسا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بروكسل عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الاسمي ما دام التخصيص متاحاً. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم وستاد دو فرانس على مباراة سان دوني بالطريقة نفسها.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلاً تقريبياً لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (بروكسل): تبدأ من نحو 50 €، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى على ملعب الملك بودوان

المقاعد المتوسطة السعر (بروكسل): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في سان دوني: من المتوقع أن تسير الأسعار على ملعب ستاد دو فرانس بوتيرة مماثلة بالنظر إلى طابع الديربي في هذه المواجهة، مع تصاعد الطلب كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة ديربي تحظى بطلب مرتفع، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك مبكراً يكون عادةً الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بلجيكا وفرنسا

تدخل بلجيكا هذه المواجهة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزاً 1-4 على الولايات المتحدة وانتصاراً 3-2 على السنغال، بينما كان اكتساحها نيوزيلندا بنتيجة 1-5 هو أكثر نتائجها إقناعاً خلال هذه السلسلة. واكتملت سلسلة المباريات الخمس بتعادل سلبي مع إيران. وسجلت بلجيكا 11 هدفاً واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات.

أسفرت آخر خمس مباريات لفرنسا عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجها خسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم. كما خسرت 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث، لكن الانتصارات السابقة على المغرب (2-0) وباراغواي (1-0) والسويد (3-0) أظهرت قدرتها على التحكم في المباريات. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية عبر المباريات الخمس.

بلجيكا ضد فرنسا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بفوز فرنسا 1-2، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، علماً بأن الفوز البلجيكي الوحيد جاء في نصف نهائي كأس العالم 2018 الذي انتهى 0-1 لصالح فرنسا في المواجهة المقابلة. وكانت فرنسا الطرف المهيمن في التاريخ الحديث بين المنتخبين.

ترتيب بلجيكا وفرنسا

في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية A، تحتل بلجيكا حالياً المركز الأول، بينما تأتي فرنسا في المركز الثاني.