تستضيف بلجيكا منتخب تركيا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب موريس دوفراسن في لييج يوم 2 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة المرتقبة بين منتخبين أوروبيين حيويين يتنافسان على نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة بلجيكا ضد تركيا على ملعب موريس دوفراسن في لييج، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 موريس دوفراسن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بلجيكا ضد تركيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، التي تُعد الموزع الرئيسي للمباريات على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الأصلي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ضد تركيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم من 35 يورو لدخول المدرجات العامة، مع اختلاف التكلفة بحسب قسم المقاعد والرؤية داخل ملعب موريس دوفراسن.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من 60 يورو للمقعد الواحد، مع تقلبها بحسب التوافر الفعلي وحجم الطلب.

بلجيكا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بلجيكا وتركيا

فاز منتخب بلجيكا في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وانتهت آخر مواجهة له بخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، لكن قبل ذلك حقق فوزًا بنتيجة 1-4 على الولايات المتحدة، وانتصارًا 3-2 على السنغال. وكان أكثر نتائجه إقناعًا خلال هذه السلسلة الفوز 1-5 على نيوزيلندا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل منتخب بلجيكا 11 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية.

فاز منتخب تركيا في مباراتين، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة خلال آخر خمس مباريات. وكان آخر نتائجه الفوز 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم يوم 26 يونيو، بعد خسارتين في دور المجموعات أمام أستراليا وباراجواي. وأظهرت الانتصارات السابقة على فنزويلا ومقدونيا الشمالية قدرته على بناء الزخم قبل البطولة. وسجل منتخب تركيا ثمانية أهداف واستقبلت شباكه سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

بلجيكا ضد تركيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بالتعادل 1-1، في مباراة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا أُقيمت في بلجيكا يوم 3 يونيو 2011. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يبدو السجل متكافئًا، إذ فازت بلجيكا مرة واحدة، وفازت تركيا مرة واحدة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وأسفرت المباريات الخمس عن 13 هدفًا إجمالًا، بينها تعادل 3-3 في مباراة ودية عام 2006، وفوز تركيا 3-2 في مباراة بالتصفيات عام 2010.



