يلتقي عملاقان من عمالقة كرة القدم الأوروبية، إذ تستضيف بلجيكا نظيرتها إيطاليا في مواجهة عالية المخاطر ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان في بروكسل. المباريات بين هذين المنتخبين الكبيرين على الساحة الدولية تقدّم باستمرار جودة فنية رفيعة، وتعقيدًا تكتيكيًا، ولحظات درامية على المسرح الدولي.

ومع توقّع طلب مرتفع من جماهير المنتخبين، فإن حجز مقعد داخل الملعب يتطلب تحركًا سريعًا. GOAL يقدّم كل تفاصيل المباراة المهمة، ومواعيد اللقاءات، ومعلومات الأسعار، وروابط مباشرة للحصول على تذاكرك الآن.

متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة بلجيكا ضد إيطاليا على ملعب كونينغ بودوينستاديون في بروكسل، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

أين يمكن شراء تذاكر بلجيكا ضد إيطاليا؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم وقنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وعادة ما تُطرح نوافذ البيع العام قبل أسابيع قليلة من انطلاق المباراة، لكن الدفعات الأساسية تنفد سريعًا بسبب الطلب المرتفع في أنحاء أوروبا.

إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، فإن المنصات الثانوية StubHub هي خيارك الأفضل لتأمين مقاعد قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بلجيكا ضد إيطاليا؟

تبدأ أسعار التذاكر الأساسية على المنصات الرسمية من نحو 35 € للمقاعد العامة في المدرجات العلوية خلف المرمى، فيما ترتفع أسعار الأقسام المركزية المطلة على أرضية الملعب بحسب موقعها في الاستاد والفئة.

إذا نفدت الدفعات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية StubHub تمثل خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع أسعار تبدأ من نحو 42 €.

بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بلجيكا وإيطاليا

تدخل بلجيكا المباراة بوضع مقبول، بعدما حققت ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات. وشهدت حملتها في كأس العالم انتصارات على الولايات المتحدة والسنغال ونيوزيلندا، قبل الخسارة أمام إسبانيا في ربع النهائي، كما تعادلت 0-0 مع إيران في دور المجموعات. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سبعة أهداف واستقبلت ثلاثة، وكانت خسارتها أمام إسبانيا هي الوحيدة بفارق هدف واحد.

أما سلسلة نتائج إيطاليا الأخيرة فتحكي قصة مختلفة. مانشيني يرث فريقًا فاز في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس، مع تعادل أيضًا خلال تلك الفترة. وقد منحتا المباراتان الوديتان والانتصاران على اليونان ولوكسمبورغ في يونيو بعض التشجيع المتأخر، لكن الخسارتين أمام النرويج والبوسنة والهرسك في وقت سابق من مشوار التصفيات توضحان سبب ضرورة إعادة البناء. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك السلسلة.

بلجيكا ضد إيطاليا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين لمصلحة إيطاليا، بعدما فاز الأزوري 1-0 خارج أرضه في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2024. وجاءت تلك النتيجة بعد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب في بولونيا خلال الشهر السابق، وهي مواجهة أبرزت مدى التقارب بين المنتخبين في السنوات الأخيرة. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، والتي شملت مباريات في دوري الأمم الأوروبية وبطولة أمم أوروبا، تملك إيطاليا السجل الأقوى، بعدما فازت ثلاث مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، مع تعادل واحد. واستقبلت إيطاليا أربعة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس.







