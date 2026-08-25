تعود بطولة جراند سلام أوف دارتس في نسختها العشرين عام 2026، حاملة معها تسعة أيام من دور المجموعات بنظام الدوري، إلى جانب إثارة الأدوار الإقصائية في ولفرهامبتون. وتجمع البطولة بين أبطال كبار، وحاملي بطاقات الجولة المصنفين، ومتأهلين مدعوين من مختلف أنحاء اللعبة، ضمن واحدة من أكثر الصيغ تميزًا في روزنامة رياضة الدارتس، فيما تكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية بعد توسيع عدد المشاركين من 32 إلى 48 لاعبًا للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

يقدم GOAL أدناه الجدول الكامل، وأسعار التذاكر، وكل ما تحتاج إلى معرفته، كما يمكنك تصفح تذاكر جميع الجلسات الآن، مع أسعار تبدأ حاليًا من £73.02 فقط.

متى تقام بطولة جراند سلام أوف دارتس 2026؟

التاريخ والوقت المواجهة الموقع التذاكر السبت، 14 نوفمبر، 13:00 دور المجموعات، مباريات الافتتاح WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر السبت، 14 نوفمبر، 19:00 دور المجموعات، مباريات الافتتاح WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الأحد، 15 نوفمبر، 13:00 دور المجموعات WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الأحد، 15 نوفمبر، 19:30 دور المجموعات WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الاثنين، 16 نوفمبر، 19:00 دور المجموعات WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الثلاثاء، 17 نوفمبر، 19:00 دور المجموعات، المباريات الحاسمة الأخيرة للمجموعات WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الأربعاء، 18 نوفمبر، 19:00 الدور الثاني WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الخميس، 19 نوفمبر، 19:00 الدور الثاني WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الجمعة، 20 نوفمبر، 19:00 ربع النهائي WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر السبت، 21 نوفمبر، 19:00 ربع النهائي WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الأحد، 22 نوفمبر، 12:00 نصف النهائي WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر الأحد، 22 نوفمبر، 19:00 النهائي WV Active Aldersley، ولفرهامبتون التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جراند سلام أوف دارتس 2026؟

يبيع اتحاد PDC تذاكر جراند سلام أوف دارتس مباشرة عبر Ticketmaster، فيما يقدم Sportsbreaks.com باقات رسمية تشمل التذاكر والفنادق للجماهير القادمة من أجل البطولة. وتُعد هذه القنوات الرسمية نقطة الانطلاق الأكثر أمانًا، كما ينصح اتحاد PDC بعدم الشراء من الباعة غير الرسميين مهما بدوا موثوقين.

أما بالنسبة للجماهير التي لم تتمكن من الشراء خلال البيع الرسمي، أو التي تبحث عن جلسة معينة نفدت تذاكرها لاحقًا، فإن الأسواق الثانوية تمثل خيارًا احتياطيًا موثوقًا. وتتغير الأسعار والتوافر يومًا بعد يوم مع اقتراب البطولة، لذا من المفيد التحقق بانتظام من وجود جلسة تناسب ميزانيتك وخطط سفرك.

كما تتوفر أيضًا باقات ضيافة للراغبين في تجربة أكثر تميزًا، إذ يقدم عدد من المزودين المتخصصين باقات VIP تشمل مقاعد مميزة، وإمكانية دخول الصالات، وضيافة طعام في جلسات مختارة. وتأتي هذه الباقات بشكل منفصل عن سعر التذكرة العادية، ومن الأفضل حجزها مبكرًا، لأن مخصصات الضيافة تكون محدودة عادة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جراند سلام أوف دارتس 2026؟

تختلف الأسعار من جلسة إلى أخرى، وأرخص طريقة للدخول حاليًا هي جلسة الدور الثاني المسائية يوم الأربعاء 18 نوفمبر، مع تذاكر متاحة في الوقت الحالي بدءًا من £73.02 فقط. وإليك تفاصيل الأسعار الحالية عبر البطولة:

الدور الثاني (الأربعاء، 18 نوفمبر، مساءً): يبدأ من £73.02، وهي الجلسة الأفضل من حيث القيمة في الجدول

يبدأ من £73.02، وهي الجلسة الأفضل من حيث القيمة في الجدول ربع النهائي (السبت، 21 نوفمبر، مساءً): يبدأ من £99.99

يبدأ من £99.99 نصف النهائي (الأحد، 22 نوفمبر، بعد الظهر): يبدأ من £120.50

يبدأ من £120.50 النهائي (الأحد، 22 نوفمبر، مساءً): يبدأ من £119.99

يبدأ من £119.99 ربع النهائي (الجمعة، 20 نوفمبر، مساءً): يبدأ من £170.37، وهو الأعلى بين الجلسات المتاحة حاليًا

تميل جلسات دور المجموعات خلال الأسبوع الافتتاحي، من 14 إلى 17 نوفمبر، إلى النفاد بشكل أسرع نظرًا لانخفاض سعر الدخول وظهور أكبر الأسماء في اللعبة جميعها خلال تلك الأيام الأولى، لذا واصل التحقق من التوافر. وكقاعدة عامة، تميل الأسعار فقط إلى الارتفاع مع اقتراب كل موعد، لذا فإن الحجز مبكرًا بدلًا من الانتظار هو الطريقة الأكثر أمانًا لضمان أرخص مقعد متاح.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جراند سلام أوف دارتس

تُقام بطولة جراند سلام أوف دارتس بنظام دور المجموعات يليه خروج المغلوب المباشر، وهو ما يميزها عن معظم البطولات الكبرى الأخرى في جدول اتحاد PDC. وتتنافس 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة لاعبين خلال الأسبوع الأول، مع تأهل أول لاعبين من كل مجموعة إلى دور الـ32 الإقصائي، قبل أن تنتقل البطولة إلى الدور الثاني، ثم ربع النهائي، ونصف النهائي، وصولًا إلى النهائي مساء الأحد.

أبرز نقطة جدلية قبل نسخة 2026 هي التوسع من 32 إلى 48 لاعبًا، وهو أول تغيير في حجم المشاركين منذ السنوات الأولى للبطولة. وهذا يعني عددًا أكبر من المتأهلين، ومزيدًا من المشاركين على طريقة BDO وWDF إلى جانب حاملي بطاقات جولة PDC المعتادين، وفرصًا أكبر لمفاجأة يحققها لاعب غير مرشح في دور المجموعات. وسيدافع Luke Littler عن لقبه بصفته المصنف الأول عالميًا، لكن فائزين سابقين مثل Michael van Gerwen وGerwyn Price وPhil Taylor، اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة بستة ألقاب، يثبتون مدى عدم قابلية هذا الحدث للتوقع.

ويأتي البث التلفزيوني في المملكة المتحدة عبر ITV4 ومنصة البث ITVX، ما يجعلها واحدة من البطولات الكبرى الأكثر سهولة في المتابعة للجماهير التي لا تستطيع الحضور إلى ولفرهامبتون شخصيًا، رغم أن لا شيء يضاهي التواجد داخل القاعة لمعايشة الأجواء الحية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن WV Active Aldersley

استضافت WV Active Aldersley، المعروفة أيضًا باسم Aldersley Leisure Village، بطولة جراند سلام أوف دارتس في كل عام تقريبًا منذ انتقال الحدث من Wolverhampton Civic Hall، ما جعلها مرتبطة بالبطولة بقدر ارتباط أي صالة أخرى في هذه الرياضة. ويحافظ تصميمها الحميمي على قرب الجماهير من خط الرمي طوال الوقت، كما أن أجواء القاعة خلال دور المجموعات، عندما يصل 48 لاعبًا ومشجعوهم القادمون معهم إلى ولفرهامبتون دفعة واحدة، تُعد من الأفضل في رياضة الدارتس.

تقع القاعة على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة ولفرهامبتون، وترتبط بشكل جيد بخطوط السكك الحديدية والطرق، ما يجعل الوصول إليها سهلًا بالنسبة للجماهير القادمة من مختلف أنحاء ميدلاندز وخارجها. ومع تسعة أيام من المنافسات وجدول مزدحم بالجلسات للاختيار من بينها، توفر WV Active Aldersley فرصًا كثيرة لمتابعة أفضل لاعبي العالم مباشرة، مهما كانت ميزانيتك.