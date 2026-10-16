تعود أكبر بطولات البيسبول هذا أكتوبر، إذ من المقرر أن تنطلق السلسلة العالمية 2026 يوم الجمعة 23 أكتوبر.

حُسم لقب الدوري الوطني بالفعل، بعدما حقق ميلووكي برويرز فوزًا مفاجئًا على لوس أنجلوس دودجرز، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في أربع مباريات متتالية بسلسلة بطولة الدوري الوطني. وأنهى بذلك مساعي دودجرز للفوز باللقب للمرة الثالثة تواليًا، وتأهل إلى السلسلة العالمية للمرة الأولى منذ 1982.

وينتظر ميلووكي الآن الفائز بسلسلة بطولة الدوري الأمريكي، التي يتقدم فيها كليفلاند جارديانز على تامبا باي رايز بنتيجة 2-1. وبعدما حقق برويرز أفضل سجل في الموسم العادي لدوري البيسبول الرئيسي، بواقع 103 انتصارات و59 خسارة، ضمن أفضلية استضافة مباريات السلسلة.

متى تقام السلسلة العالمية 2026؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الجمعة 23 أكتوبر المباراة الأولى من السلسلة العالمية: بطل الدوري الأمريكي (كليفلاند أو تامبا باي) في ضيافة ميلووكي برويرز ملعب أمريكان فاميلي فيلد (ميلووكي، ويسكونسن) التذاكر السبت 24 أكتوبر المباراة الثانية من السلسلة العالمية: بطل الدوري الأمريكي (كليفلاند أو تامبا باي) في ضيافة ميلووكي برويرز ملعب أمريكان فاميلي فيلد (ميلووكي، ويسكونسن) التذاكر الإثنين 26 أكتوبر المباراة الثالثة من السلسلة العالمية: ميلووكي برويرز في ضيافة بطل الدوري الأمريكي ملعب بروغريسيف فيلد (كليفلاند) أو ملعب تروبيكانا فيلد (تامبا باي) التذاكر الثلاثاء 27 أكتوبر المباراة الرابعة من السلسلة العالمية: ميلووكي برويرز في ضيافة بطل الدوري الأمريكي ملعب بروغريسيف فيلد (كليفلاند) أو ملعب تروبيكانا فيلد (تامبا باي) التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر* المباراة الخامسة من السلسلة العالمية: ميلووكي برويرز في ضيافة بطل الدوري الأمريكي ملعب بروغريسيف فيلد (كليفلاند) أو ملعب تروبيكانا فيلد (تامبا باي) التذاكر الجمعة 30 أكتوبر* المباراة السادسة من السلسلة العالمية: بطل الدوري الأمريكي (كليفلاند أو تامبا باي) في ضيافة ميلووكي برويرز ملعب أمريكان فاميلي فيلد (ميلووكي، ويسكونسن) التذاكر السبت 31 أكتوبر* المباراة السابعة من السلسلة العالمية: بطل الدوري الأمريكي (كليفلاند أو تامبا باي) في ضيافة ميلووكي برويرز ملعب أمريكان فاميلي فيلد (ميلووكي، ويسكونسن) التذاكر

*تُقام فقط إذا لزم الأمر. تتبع السلسلة نظام 2-3-2، إذ يستضيف الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي 2026 المباريات الأولى والثانية والسادسة والسابعة. ولن تُعرف هوية الفريقين المشاركين حتى انتهاء سلسلتي بطولة الدوري الأمريكي والدوري الوطني في أسبوع 19 و20 أكتوبر، لذا راجع هذه الصفحة مع اقتراب الموعد لمعرفة المواجهات المحددة ومواعيد الرمية الأولى.

أين يمكن شراء تذاكر السلسلة العالمية 2026؟

الحصول على تذاكر السلسلة العالمية عبر القنوات الرسمية ليس سهلًا.

تُباع خطط تذاكر الأدوار الإقصائية في معظمها لحاملي التذاكر الموسمية لكل فريق قبل أكتوبر بوقت طويل، وبمجرد خروج أي نادٍ، تنفد التذاكر المتبقية خلال ساعات.

تذاكر مباريات ميلووكي متاحة الآن: فُتحت بالفعل قوائم تذاكر المباريات الأولى والثانية والسادسة والسابعة على ملعب أمريكان فاميلي فيلد، بعد حسم برويرز لقب الدوري الوطني.

تذاكر مباريات مستضيف الدوري الأمريكي لم تُطرح بعد: ستظهر قوائم تذاكر المباريات الثالثة والرابعة والخامسة فور انتهاء سلسلة بطولة الدوري الأمريكي بين كليفلاند وتامبا باي.

إذا واجهت صعوبة في الحصول على التذاكر، يمكنك أيضًا البحث في أسواق إعادة البيع عن تذاكر اللحظات الأخيرة. واحرص على مراجعة الشروط والأحكام لأي منصة لإعادة البيع تشتري منها.

كم تبلغ أسعار تذاكر السلسلة العالمية 2026؟

تتأثر أسعار تذاكر السلسلة العالمية في سوق إعادة البيع بدرجة كبيرة بحجم سوق الفريق وطول فترة غيابه عن التتويج.

ومع وصول ميلووكي إلى السلسلة العالمية للمرة الأولى منذ 44 عامًا، تجاوز الطلب المحلي في أنحاء ويسكونسن بالفعل الأرقام القياسية للنادي.

وتقدم السنوات الأخيرة أساسًا للمقارنة:

2023: بلغ متوسط سعر التذكرة نحو 685 دولارًا في مواجهة بين فريقين من سوقين أصغر حجمًا.

2024: دفعت المواجهة التاريخية بين دودجرز ويانكيز، المنتميين إلى سوقين كبيرين، الحد الأدنى لسعر دخول المباراة الأولى إلى أكثر من 1,300 دولار، ومتوسط أسعار تذاكر السلسلة إلى أكثر من 1,400 دولار.

2025: شهدت المواجهات الأكثر توازنًا استقرار الحد الأدنى لأسعار التذاكر بين 650 و900 دولار.

الأسعار المتوقعة لعام 2026:

تذاكر الوقوف ومقاعد المدرجات العلوية: نحو 650 إلى 950 دولارًا للمباريات الأولى.

المباريات الحاسمة أو التي تُقام في عطلة نهاية الأسبوع: من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لأسعار التذاكر إلى ما يتراوح بين أكثر من 1,200 دولار و1,800 دولار، خصوصًا للمباراتين الأولى والثانية في ميلووكي.

مقاعد النادي والمقصورات القريبة من منطقة جلوس اللاعبين: تصل أسعارها عادةً إلى مبالغ من أربعة أو خمسة أرقام، لا سيما إذا كان حسم اللقب ممكنًا في المباراتين السادسة والسابعة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن السلسلة العالمية

السلسلة العالمية هي سلسلة تحديد بطل دوري البيسبول الرئيسي، وتجمع بين الفائزين بلقبي الدوري الأمريكي والدوري الوطني. أُقيمت للمرة الأولى عام 1903، وهي أقدم بطولة مستمرة في الرياضات الاحترافية الكبرى بأمريكا الشمالية، ويُمنح الفائز بها كأس المفوض. وفاز نيويورك يانكيز باللقب أكثر من أي نادٍ آخر، برصيد 27 لقبًا.

تتبع نسخة 2026 النظام المعتاد، الذي يفوز فيه باللقب أول فريق يحقق أربعة انتصارات من أصل سبع مباريات، وفق ترتيب 2-3-2: يستضيف الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي المباراتين الأولى والثانية، والسادسة والسابعة إذا لزم الأمر، بينما يستضيف الفريق الآخر المباراتين الثالثة والرابعة، والخامسة إذا لزم الأمر. ويتركز جدول الأدوار الإقصائية هذا العام في أكتوبر، مع انطلاق جولة البطاقة الجامحة في 29 سبتمبر، وسلسلة الدور الإقصائي في 3 أكتوبر، وسلسلة بطولة الدوري في 11 أكتوبر، قبل بدء السلسلة العالمية في 23 أكتوبر. وتُبث كل مباراة عبر FOX في الولايات المتحدة، إلى جانب FOX Deportes للتغطية باللغة الإسبانية وFOX One للبث عبر الإنترنت.

القصة الأبرز مع اقتراب أكتوبر هي سعي دودجرز للفوز بلقب ثالث على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق منذ تتويج يانكيز ثلاث مرات متتالية بين عامي 1998 و2000. وسواء عاد لوس أنجلوس إلى السلسلة العالمية، أو نجح فريق آخر مثل برويرز أو بوسطن ريد سوكس أو أتلانتا بريفز في بلوغها، فسيُحدّث GOAL هذه الصفحة بالمواجهة المؤكدة والملعب ومعلومات التذاكر فور انتهاء سلسلة بطولة الدوري.