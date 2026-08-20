كيفية الحصول على تذاكر بطولة العالم في MLB لعام 2026: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تعود أكبر بطولة في البيسبول هذا أكتوبر، إذ من المقرر أن تنطلق بطولة وورلد سيريز 2026 يوم الجمعة 23 أكتوبر. وسيلتقي الفائزان في سلسلة نهائي الدوري الأمريكي وسلسلة نهائي الدوري الوطني في مواجهة من سبع مباريات على كأس المفوض، مع نقل كل مباراة مباشرة عبر FOX. ولن تتأكد هوية المواجهة نفسها حتى تُختتم ALCS وNLCS في منتصف أكتوبر، لكن لوس أنجلوس دودجرز يدخل الأدوار الإقصائية وهو المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات لتحقيق لقب ثالث توالياً بصورة استثنائية.

وأياً يكن الطرف الذي سيبلغ النهائي، فإن الطلب على المقاعد ينفجر بمجرد اكتمال هوية المتأهلين. GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المواعيد والأسعار وأين يمكنك شراء تذاكر وورلد سيريز الآن.

متى تُقام وورلد سيريز 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 23 أكتوبر المباراة 1 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي لعام 2026 (يُحدد لاحقاً) التذاكر السبت، 24 أكتوبر المباراة 2 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي لعام 2026 (يُحدد لاحقاً) التذاكر الاثنين، 26 أكتوبر المباراة 3 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقاً) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر المباراة 4 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقاً) التذاكر الأربعاء، 28 أكتوبر* المباراة 5 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقاً) التذاكر الجمعة، 30 أكتوبر* المباراة 6 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي لعام 2026 (يُحدد لاحقاً) التذاكر السبت، 31 أكتوبر* المباراة 7 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي لعام 2026 (يُحدد لاحقاً) التذاكر

*تُلعب فقط إذا لزم الأمر. وتتبع السلسلة نظام 2-3-2، إذ يستضيف الفريق الذي حقق السجل الأفضل في الموسم العادي لعام 2026 المباريات 1 و2 و6 و7. ولن يتم تأكيد الفريقين المشاركين حتى تنتهي ALCS وNLCS في أسبوع 19 و20 أكتوبر، لذا عُد مجدداً قبل الموعد للحصول على المواجهات الدقيقة ومواعيد الرمية الأولى.

أين يمكن شراء تذاكر وورلد سيريز 2026

الحصول على تذاكر وورلد سيريز عبر القنوات الرسمية أمر صعب. فخطط تذاكر الأدوار الإقصائية تُباع في الغالب لحاملي التذاكر الموسمية لكل فريق قبل أكتوبر بوقت طويل، وما إن يُقصى أي نادٍ حتى يختفي أي مخزون متبقٍ خلال ساعات. وهذا يجعل سوق إعادة البيع الطريق الواقعي لمعظم الجماهير، ويُعد StubHub المكان الذي ينبغي البدء منه.

قوائم StubHub الخاصة بوورلد سيريز 2026 متاحة بالفعل الآن، وستمتلئ سريعاً بمجرد تأكيد طرفي النهائي بعد سلسلة نهائي الدوري

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كم تبلغ أسعار تذاكر وورلد سيريز 2026؟

تتأرجح أسعار تذاكر وورلد سيريز بشكل كبير بحسب الفريقين اللذين يتأهلان، ولا توجد طريقة لمعرفة الرقم النهائي حتى تتحدد هوية طرفي السلسلة. لكن التاريخ القريب يقدم دليلاً مفيداً:

2023 (فريقان من سوقين أصغر): متوسط سعر التذكرة نحو 685 دولاراً

2024 (قاعدتان جماهيريتان ضخمتان): تجاوز أقل سعر دخول للمباراة الأولى 1,300 دولار، فيما بلغ متوسط السلسلة قرابة 1,400 دولار

2025: تراوحت أقل أسعار الدخول بين 650 و900 دولار تقريباً بحسب الملعب

وكدليل تقريبي لعام 2026:

أرخص أماكن الوقوف والمقاعد في المدرجات العلوية: نحو 600 إلى 900 دولار لمواجهة أقل طلباً

مواجهة بين فريقين من الأسواق الكبرى: ارتفاع أقل أسعار الدخول إلى ما يتجاوز 1,000 إلى 2,000 دولار أو أكثر

المقاعد المميزة خلف منطقة الضارب أو بمحاذاة مقاعد البدلاء: تصل بانتظام إلى خمسة أرقام، خاصة في مباراة سابعة محتملة

StubHub يوفر باستمرار أوسع نطاق من القوائم وأدنى سعر دخول موثّق بمجرد طرح التذاكر لمواجهة مؤكدة، ويمكنك التصفية حسب الميزانية للعثور على أرخص مقعد متاح خلال ثوانٍ. ومع اقتراب موعد السلسلة، يدرج StubHub أيضاً باقات الضيافة وVIP، التي تجمع عادة بين المقاعد المميزة والطعام والمشروبات وتصاريح المواقف للمشجعين الذين يريدون تجربة Fall Classic الكاملة من دون البحث عن إضافات منفصلة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن وورلد سيريز

وورلد سيريز هي السلسلة النهائية لبطولة دوري البيسبول الرئيسي، وتُقام بين بطلي الدوري الأمريكي والدوري الوطني. وأُقيمت للمرة الأولى عام 1903، وهي أقدم بطولة مستمرة في الرياضات الاحترافية الكبرى في أمريكا الشمالية، ويحصل الفائز بها على كأس المفوض. ويُعد نيويورك يانكيز أكثر الفرق تتويجاً بها، برصيد 27 لقباً.

وتتبع نسخة 2026 النظام المعتاد من سبع مباريات بصيغة 2-3-2: إذ يستضيف الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم العادي المباراتين 1 و2، وإذا لزم الأمر المباراتين 6 و7، بينما يستضيف الفريق الآخر المباراتين 3 و4 ومباراة خامسة محتملة. ويُضغط جدول الأدوار الإقصائية هذا العام بالكامل داخل أكتوبر، مع انطلاق جولة وايلد كارد في 29 سبتمبر، وسلسلة الأقسام بداية من 3 أكتوبر، وسلسلة البطولة بداية من 11 أكتوبر، قبل انطلاق وورلد سيريز في 23 أكتوبر. وتُنقل كل مباراة عبر FOX في الولايات المتحدة، إلى جانب FOX Deportes وFOX One للتغطية بالإسبانية وعبر البث.

العنوان الأبرز قبل أكتوبر هو سعي دودجرز إلى لقب ثالث توالياً، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق منذ ثلاثية يانكيز بين 1998 و2000. وسواء عاد لوس أنجلوس إلى هناك، أو شق وجه جديد مثل برويرز أو ريد سوكس أو بريفز طريقه، فإن GOAL سيواصل تحديث هذه الصفحة بالمواجهة المؤكدة ومعلومات الملعب والتذاكر فور انتهاء سلسلة البطولة.