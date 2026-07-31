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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرينتفورد
جي تك كوميونيتي
team-logoتوتنهام هوتسبير
Book Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد
توتنهام هوتسبير

كيفية حجز تذاكر ديربي لندن الافتتاحي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز

يستهل برينتفورد موسمه بديربي لندني على ملعب جي تك كوميونيتي، إذ يستقبل توتنهام هوتسبير المنفق بسخاء يوم السبت 22 أغسطس.

برينتفورد، الذي يأتي بعد معادلة أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أنهى الموسم في المركز التاسع، لن يشعر بالرهبة من مهمته الافتتاحية، لا سيما أنه أسقط أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول على أرضه الموسم الماضي.

وبعدما نجا من الهبوط بصعوبة بالغة، سيكون توتنهام متعطشًا لموسم أكثر إيجابية تحت قيادة روبرتو دي زيربي. وقد أنفق النادي بقوة هذا الصيف على أسماء مثل ساندرو تونالي، وماتيوس فرنانديز، ويان بول فان هيكي، ويأمل في انطلاقته بقوة منذ البداية.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي الطبقة السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادةً بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

الفورمة

برينتفورد

برينتفورد - المستوى

مان يونايتد
خ2-1
وست هام
ف3-0
مان سيتي
خ3-0
بالاس
ت2-2
ليفربول
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

تشيلسي
خ2-1
إيفرتون
ف1-0
MKD
ف1-0
AUC
ف0-2
سيدني
ف1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برينتفوردتعادلتوتنهام هوتسبير
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برينتفورد
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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برينتفورد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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برينتفورد
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

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برينتفورد
التشكيل
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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توتنهام هوتسبير
توتنهام

المدرب

  • كيث أندروس

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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