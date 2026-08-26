يواجه بريست فريق باريس سان جيرمان يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست.

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة باحثًا عن البناء على زخمه والحفاظ على تفوقه التاريخي في هذه المواجهة المباشرة. في المقابل، سيحاول بريست استغلال أفضلية اللعب على أرضه من أجل تحقيق نتيجة لافتة أمام القوة المهيمنة حاليًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست، على أن تنطلق في الموعد المؤكد المذكور أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

كيفية شراء تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين ستاد بريستوا وباريس سان جيرمان يوم 13 سبتمبر 2026 على ملعب فرانسيس-لو بليه، اتبع الخيارات المعتادة التالية:

القنوات الرسمية للنادي: تحقق من الموقع الرسمي لستاد بريستوا لمعرفة مبيعات التذاكر الأساسية، وإمكانية الوصول ذات الأولوية للأعضاء، ومدى توافر التذاكر في شباك التذاكر. وبسبب أن هذه مباراة بيتية كبيرة أمام باريس سان جيرمان، فإن التذاكر الرسمية تنفد سريعًا.

منصات إعادة البيع ومواقع تجميع التذاكر: إذا نفدت التذاكر الأساسية عبر النادي، فإن المنصات الثانوية الآمنة ومواقع مقارنة التذاكر، مثل StubHub، تجمع العروض المتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم 13 سبتمبر 2026 عادةً بحسب المنصة وفئة المقاعد:

شباك التذاكر الرسمي: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية مباشرة عبر ستاد بريستوا عادة من نحو 30 إلى 50 يورو للمقاعد المنزلية العادية، رغم أن التوافر في المباريات الكبيرة مثل مواجهة باريس سان جيرمان يكون محدودًا للغاية، وعادة ما يتطلب عضوية في النادي.

المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع: على مواقع تجميع التذاكر والمواقع الثانوية، مثل StubHub، تبدأ أسعار هذه المباراة عادة من 80 إلى 160 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو فئات الدخول العام، وقد ترتفع بشكل أكبر بحسب مستوى الطلب والموقع الدقيق للمقعد.

بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بريست وباريس سان جيرمان

فاز بريست في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 مع لو مان في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، وهو أول نتيجة تنافسية له في الموسم الجديد. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام نوتنجهام فورست في مباراة ودية، وتعادل 2-2 مع فينيزيا في مباراة تحضيرية أخرى. وسجل بريست عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة أهداف، وهو ما يعكس سجلًا دفاعيًا مفتوحًا ومعرضًا للاهتزاز أحيانًا خلال فترة ما قبل الموسم.

وتُظهر آخر خمس نتائج لباريس سان جيرمان تحقيق فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 خارج أرضه أمام رين يوم 23 أغسطس، حيث أنقذت عودته في الشوط الثاني نقطة في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، خسر 1-0 أمام لانس في كأس السوبر، وفاز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. وسجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة متباينة تعكس بداية غير مستقرة للموسم.

بريست ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 10 مايو 2026، عندما فاز باريس سان جيرمان 1-0 على أرضه في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يملك باريس سان جيرمان سجلًا قويًا بأربعة انتصارات مقابل لا شيء لبريست، مع مباراة واحدة لم تسفر عن فوز لبريست. وجاءت النتيجة الأكثر اكتساحًا في تلك السلسلة في دوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير 2025، عندما فاز باريس سان جيرمان 7-0 على ملعب بارك دي برانس. وسجل باريس سان جيرمان 19 هدفًا خلال تلك المواجهات الخمس، واستقبل هدفين فقط.