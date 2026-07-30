كيفية الحصول على تذاكر برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

يتطلع برايتون آند هوف ألبيون، الذي سجّل بشكل مذهل إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في ثلاثة من آخر أربعة مواسم، إلى بداية قوية في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يفرش السجادة الحمراء، أو العنابية، في أميكس لاستقبال أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس.

وسيكون فريق فابيان هورتسلر حريصًا على الثأر من خسارة الموسم الماضي أمام فيلا. وكان الفريقان قدّما مواجهة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 على الساحل الجنوبي، بعدما عاد الضيوف في النتيجة عقب تقدم برايتون مبكرًا 2-0. كما أنهت هزيمة ديسمبر السلسلة الطويلة لبرايتون بلا خسارة على أرضه.

فهل نحن على موعد مع مباراة أخرى مشحونة بالإثارة في أميكس؟ يمكنك أن تكون في المدرجات لمعرفة ذلك. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برايتون ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون ضد أستون فيلا في تمام 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الإنترنت التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة بالنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئات الأعلى الذين يملكون أقصى عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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