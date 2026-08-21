كيفية الحصول على تذاكر باير ليفركوزن ضد يونيون برلين: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه باير ليفركوزن فريق يونيون برلين يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

يدخل ليفركوزن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فترة إعداد جيدة، إذ فاز في أربع من خمس مباريات ودية، من بينها انتصاران على نيوكاسل يونايتد وإشبيلية. في المقابل، يتطلع يونيون برلين إلى استعادة توازنه بعد فترة إعداد صعبة شهدت تعرضه لثلاث هزائم في خمس مباريات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بوروسيا باير ليفركوزن ضد يونيون برلين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني؟

يستضيف باير ليفركوزن فريق يونيون برلين على ملعب باي أرينا في ليفركوزن ضمن منافسات الدوري الألماني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة في وقت أقرب إلى تاريخها.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني؟

يمكن شراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين عبر الخيارات الرسمية وخيارات السوق الثانوية:

بوابة تذاكر ليفركوزن الرسمية: اشترِ مباشرة من متجر التذاكر الإلكتروني الخاص بباير 04، حيث يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية الوصول في البيع المسبق قبل طرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام.

منصة إعادة البيع الرسمية (Ticketbörse): عندما تُباع المباراة بالكامل، تصبح التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي التي يعيدها حاملو التذاكر الموسمية متاحة عبر منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بليفركوزن.

حصة جماهير الفريق الضيف: يمكن لمشجعي يونيون برلين شراء التذاكر عبر نظام التذاكر الرسمي الخاص بيونيون برلين، والذي يتطلب عادة عضوية في النادي أو نقاط ولاء سابقة في شراء التذاكر.

الأسواق الثانوية وباقات كبار الشخصيات: يمكن أيضاً العثور على التذاكر عبر منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية أو من خلال خيارات الضيافة الرسمية وباقات كبار الشخصيات مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالسعر الأصلي أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية:

الأسعار الرسمية بالقيمة الأصلية: تتراوح أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة للبالغين في باي أرينا عادة بين 15 و55 يورو . وتقع الخيارات الأقل سعراً، وهي مناطق الوقوف والمدرجات، في نوردكورفه أو المدرجات الجنوبية، بينما تأتي المدرجات الجانبية المركزية، أوستتريبونه وويستتريبونه، بأعلى الأسعار.

منصات إعادة البيع الثانوية: في أسواق التذاكر الثانوية مثل Stubhub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من نحو 53 إلى 59 دولاراً (50 إلى 55 يورو) ، بينما تبلغ متوسطات أسعار إعادة البيع نحو 225 إلى 245 دولاراً بحسب فئة المقعد وحجم الطلب.

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باير ليفركوزن ويونيون برلين

يدخل باير ليفركوزن الموسم الجديد بعد تحقيقه أربعة انتصارات في خمس مباريات ودية خلال فترة الإعداد. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 2-1 على نيوكاسل يونايتد يوم 15 أغسطس، كما تغلب أيضاً على إشبيلية 2-1 واكتسح جينك 4-0 خلال الصيف. أما هزيمته الوحيدة فجاءت أمام نوتنجهام فورست، الذي فاز 2-1 يوم 12 أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ليفركوزن 12 هدفاً واستقبل أربعة.

أما فترة إعداد يونيون برلين فتعكس قصة مختلفة. فقد خسر فريق لوسترينيلي ثلاثاً من مبارياته الودية الخمس، من بينها هزيمة 4-2 أمام إيبسويتش تاون يوم 15 أغسطس، وخسارتان متتاليتان أمام دينامو دريسدن وآراو في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وجاء انتصاره الوحيد أمام أريس ليماسول بنتيجة 3-2 يوم 9 أغسطس. وسجل يونيون تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة أهداف، وهو سجل دفاعي سيثير قلق جهازه الفني قبل مواجهة افتتاحية صعبة.

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز يونيون برلين 1-0 على أرضه يوم 21 فبراير 2026 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز ليفركوزن 2-0 على ملعب باي أرينا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يمتلك ليفركوزن السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونيون، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي. وسجل ليفركوزن سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، في حين اكتفى يونيون بثلاثة أهداف.

ترتيب باير ليفركوزن ويونيون برلين

في جدول الدوري الألماني، يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الـ16.