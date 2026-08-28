يلتقي باريس إف سي مع ستراسبورج يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ستاد جان بوان في باريس.

وكان الفريقان قد تعادلا سابقًا بنتيجة 0-0 خلال آخر مواجهة بينهما في الدوري في مارس/آذار 2026. ومع أهمية موقع كل فريق في جدول الترتيب في بداية الموسم، سيسعى الناديان إلى حصد ثلاث نقاط بالغة الأهمية في هذه المواجهة.

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متى تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورج على ملعب ستاد جان بوان في باريس.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 Stade Jean Bouin

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين باريس إف سي وستراسبورج يوم 19 سبتمبر/أيلول 2026، يمكنك الحصول عليها عبر عدة منصات أساسية وثانوية لبيع التذاكر:

الموقع الرسمي للنادي: المصدر الرئيسي هو بوابة التذاكر الرسمية لباريس إف سي (billetterie.parisfc.fr)، حيث تُطرح تذاكر المباريات التي تقام على ملعب ستاد جان بوان مباشرة أمام الجماهير.

التذاكر الرسمية لكبار الشخصيات: بالنسبة إلى خيارات الضيافة أو صالات VIP، تُباع التذاكر رسميًا عبر Official-VIP (official-vip.fr).

منصات سوق التذاكر الثانوية: إذا نفدت المقاعد العادية الرسمية، تتوفر التذاكر على مواقع المقارنة وإعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد جان بوان بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الدخول العام العادي: تبدأ أسعار التذاكر الأساسية المباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي من حوالي 17 إلى 25 يورو للمقاعد العامة.

سوق التذاكر الثانوية: تعرض منصات إعادة البيع والوسطاء مثل StubHub حاليًا تذاكر المقاعد العادية بداية من 38 إلى 60 يورو للتذكرة الواحدة.

الخيارات المميزة وخدمات الضيافة: تتراوح أسعار مقاعد الفئة الأولى على الخط الجانبي، والمواقع المميزة، وباقات يوم المباراة لكبار الشخصيات بين 75 و150+ يورو بحسب ما تتضمنه من دخول إلى الصالات وجودة الرؤية.

باريس إف سي ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس إف سي وستراسبورج

لم يحقق باريس إف سي أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وانتهت مباراته التنافسية الوحيدة خلال تلك السلسلة بالتعادل 0-0 أمام تروا في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب. وقبل ذلك، خسر 3-2 أمام أنجيه وتلقى هزيمة 4-0 أمام ماينز 05 في فترة الإعداد للموسم. كما تعادل 2-2 أمام كل من شتوتجارت وكومو. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل باريس إف سي أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

ويبدو سجل ستراسبورج الأخير صعبًا بالمثل. إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، وهي تعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة ودية. وبدأ موسمه في الدوري الفرنسي بهزيمة 4-0 أمام مارسيليا يوم 21 أغسطس/آب. كما خسر مرتين أمام فرايبورج، وتعرض لهزيمة 5-2 أمام إلفيرسبيرج. واستقبل ستراسبورج 13 هدفًا خلال تلك السلسلة من خمس مباريات، مقابل تسجيله أربعة أهداف.

باريس إف سي ضد ستراسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الفرنسي يوم 15 مارس/آذار 2026، حين استضاف ستراسبورج فريق باريس إف سي وانتهت المباراة بالتعادل 0-0. وقبل ذلك، استقبل باريس إف سي نظيره ستراسبورج على ملعب ستاد جان بوان في سبتمبر/أيلول 2025، وفاز ستراسبورج بنتيجة 3-2. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، والتي تشمل ثلاث مباريات من دوري الدرجة الثالثة في 2014 و2015، حقق كل فريق انتصارين، مقابل تعادل واحد.