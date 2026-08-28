كيفية الحصول على تذاكر بادربورن ضد هوفنهايم: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه بادربورن فريق هوفنهايم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

تمثل هذه المباراة أول مواجهة بينهما في دوري الدرجة الأولى منذ مايو 2020، حين انتهى لقاء الفريقين بالتعادل 1-1 في بادربورن. ويتفوق هوفنهايم في السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات خلال آخر خمس مواجهات رسمية بين الطرفين.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بادربورن ضد هوفنهايم على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

الدوري الألماني - الجولة 4 20 سبتمبر 2026 - 13:30 بينتيلير-أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني، والتي ستقام على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن، لديك عدة خيارات أساسية:

المنافذ الرسمية للنادي

المتجر الرسمي لتذاكر إس سي بادربورن 07: باعتباره النادي المستضيف، يتولى بادربورن إدارة المبيعات الأساسية الرئيسية للتذاكر. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على الأولوية أولاً، ثم تُطرح التذاكر للبيع العام عبر البوابة الرسمية للنادي إذا تبقت مقاعد.

المتجر الرسمي لتذاكر تي إس جي 1899 هوفنهايم: إذا كنت من مشجعي الفريق الضيف وترغب في الجلوس في قسم الزوار، فإن الحصص المخصصة من التذاكر تُدار عبر قناة التذاكر الرسمية لهوفنهايم للمشجعين المسجلين والأعضاء.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

منصات إعادة البيع الرسمية: يدير الناديان منصات رسمية لتبادل التذاكر (Zweitmarkt) حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور إعادة بيع مقاعدهم بأمان بالقيمة الاسمية.

أسواق التذاكر التابعة لجهات خارجية: إذا نفدت الحصص الرسمية، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر عبر منصات مقارنة التذاكر والأسواق الثانوية مثل StubHub. وقد تختلف الأسعار على المنصات الثانوية بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إس سي بادربورن 07 على ملعب هوم ديلوكس أرينا على موقع المقعد والفئة، وما إذا كنت تشتري عبر القنوات الأساسية للنادي أو منصات إعادة البيع الثانوية:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (شباك تذاكر إس سي بادربورن)

أماكن الوقوف (Stehplatz): من 14,50 يورو إلى 16,50 يورو

التذاكر المخصصة للجلوس (Sitzplatz - من القياسية إلى الممتازة): من 29,00 يورو إلى 39,00 يورو

قطاع الفريق الضيف (مشجعو هوفنهايم): نحو 14,50 يورو إلى 19,00 يورو لأماكن الوقوف، وحتى 48,00 يورو لمقاعد كتل الزوار.

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

الدخول العام / الفئة الأساسية: على منصات إعادة البيع والأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 40,00 يورو إلى 49,00 يورو للمقاعد العامة القياسية، بحسب الطلب.

المقاعد عالية الطلب / المركزية: المقاعد الأقرب إلى خط الوسط أو الفئات ذات الطلب المرتفع على منصات التبادل الثانوية قد ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ وفقاً للتوافر المباشر.

بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بادربورن وهوفنهايم

يدخل بادربورن هذه المباراة الافتتاحية في الدوري الألماني بعدما سجل نتيجة رسمية واحدة هذا الصيف. فقد تغلب على 1. FC Phoenix Luebeck بنتيجة 4-2 في كأس ألمانيا يوم 23 أغسطس، وهو انتصاره الوحيد ضمن سلسلة شملت أيضاً تعادلين أمام فيردر بريمن، انتهيا كلاهما بنتيجة 2-2، وفوزاً بنتيجة 2-0 على أوسنابروك في فترة الإعداد للموسم. أما هزيمته الوحيدة فجاءت أمام ماغديبورغ بنتيجة 0-2 في أواخر يوليو. وخلال آخر خمس مباريات، سجل بادربورن ثمانية أهداف واستقبل ستة.

يصل هوفنهايم بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزاً بنتيجة 4-0 على إرتسغيبيرغه آوه في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في مباراة ودية، بعدما خسر 3-0 أمام المنافس نفسه في اليوم السابق. وشملت نتائج فترة الإعداد السابقة فوزاً 3-0 على كارلسروهر إس سي وانتصاراً 3-1 على هولشتاين كيل. وسجل هوفنهايم 12 هدفاً واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

بادربورن ضد هوفنهايم: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 23 مايو 2020 في الدوري الألماني، حين تعادل بادربورن وهوفنهايم 1-1 على ملعب هوم ديلوكس أرينا. وقبل ذلك، فاز هوفنهايم على بادربورن 3-0 في سينسهايم في نوفمبر 2019. وعلى مدار المواجهات الخمس المسجلة بين الطرفين، حقق هوفنهايم ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، وقد أُقيمت المباريات الخمس كلها إما في الدوري الألماني أو دوري الدرجة الثانية الألماني.

ترتيب بادربورن وهوفنهايم

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل بادربورن المركز 13، بينما يأتي هوفنهايم في المركز 11.