يواجه بادربورن فريق فرايبورج يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

يدخل فرايبورج المباراة وهو في حالة قوية بعد فوزه خارج أرضه على مذرويل بنتيجة 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر، بينما تعادل بادربورن مؤخرًا 2-2 أمام فيردر بريمن في مباراة ودية ضمن فترة التحضير للموسم. وفاز بادربورن في آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بنتيجة 3-1 خارج أرضه في كأس ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بادربورن ضد فرايبورج على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن، على أن تكون ضربة البداية في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني على ملعب هوم ديلوكس أرينا، اتبع الخطوات التالية:

1. المبيعات الرسمية الأساسية

متجر تذاكر إس سي بادربورن: اشترِ مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل طرح التذاكر لعامة الجماهير.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت التذاكر العادية، فتفقّد منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة ببادربورن على نظام التذاكر الخاص به للحصول على تذاكر معاد بيعها بالقيمة الاسمية.

2. قسم جماهير الفريق الضيف

مشجعو فرايبورج: تُوزَّع تذاكر قسم الجماهير الضيفة حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فرايبورج للأعضاء المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية.

3. منصات السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فيمكن العثور على خيارات ثانوية عبر منصات تجميع التذاكر مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات بادربورن بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

أسعار شباك التذاكر الرسمية (القيمة الاسمية)

عند الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي، تقع أسعار التذاكر العادية على ملعب هوم ديلوكس أرينا عمومًا ضمن الفئات التالية:

أماكن الوقوف (Stehplatz): 14.50 يورو - 16.50 يورو

أماكن الجلوس (Sitzplatz): 29.00 يورو - 39.00 يورو

منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن التذاكر المعروضة على منصات المقارنة أو إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub أو منصات تجميع التذاكر، تعكس طلب السوق في الوقت الفعلي وتختلف بحسب موقع المقعد:

أماكن الوقوف / فئة المقاعد الاقتصادية: تبدأ من نحو 77 دولارًا - 86 دولارًا (70 يورو - 80 يورو)

فئة المقاعد العادية: تتراوح عادة بين 145 دولارًا و216 دولارًا (135 يورو - 200 يورو)

بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بادربورن وفرايبورج

كانت آخر خمس مباريات لبادربورن كلها ودية ضمن فترة التحضير للموسم. وحقق الفريق انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في تلك المواجهات. وأسفرت آخر مباراة له عن تعادل 2-2 أمام فيردر بريمن يوم 8 أغسطس/آب، وهي النتيجة التي كررها في مواجهة ثانية في اليوم نفسه. وقبل ذلك في فترة التحضير، فاز بادربورن على أوسنابروك 2-0 قبل أن يخسر 0-2 أمام ماجديبورج. وافتتح جدول مبارياته الصيفية بفوز 3-1 على فاجيانو أوكاياما إف سي.

يصل فرايبورج بعد أن حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، بما في ذلك مباريات رسمية. وكانت آخر نتائجه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على مذرويل في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس/آب. كما تغلب على كريستال بالاس 3-0 في مباراة ودية يوم 15 أغسطس/آب، وحقق أيضًا فوزين متتاليين بنتيجة 2-0 على ستراسبورج في مباراتين وديتين متتاليتين يوم 8 أغسطس/آب. وكانت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة بنتيجة 0-3 أمام جرويتر فورت يوم 31 يوليو/تموز. وخلال آخر خمس مباريات، سجل فرايبورج عشرة أهداف واستقبل أربعة.

بادربورن ضد فرايبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في كأس ألمانيا يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما فاز بادربورن على فرايبورج 3-1 خارج أرضه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز بادربورن في ثلاث مباريات مقابل انتصارين لفرايبورج. وفي منافسات الدوري الألماني تحديدًا، فاز بادربورن 2-0 على أرض فرايبورج في يناير/كانون الثاني 2020، بينما فاز فرايبورج 3-1 على أرض بادربورن في أغسطس/آب 2019.

ترتيب بادربورن وفرايبورج

في جدول ترتيب الدوري الألماني الحالي، يحتل بادربورن المركز 13 ويأتي فرايبورج في المركز 9.