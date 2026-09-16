يلتقي بادربورن مع شتوتجارت يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

في المواجهات المباشرة التاريخية بينهما، حافظ شتوتجارت على أفضلية واضحة، بعدما فاز في ثلاث من آخر أربع مواجهات رسمية بين الفريقين، مقابل تعادل واحد. وأقيمت أحدث مواجهة رسمية بينهما في كأس ألمانيا يوم 31 يناير 2023، حين حقق شتوتجارت فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على بادربورن.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة بادربورن ضد شتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بادربورن ضد شتوتجارت يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

الدوري الألماني - الجولة 5 10 أكتوبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

يعتمد شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد شتوتجارت على ما إذا كنت تخطط للجلوس في قسم أصحاب الأرض أو قسم الجماهير الضيفة، إذ يدير كل نادٍ توزيع التذاكر عبر قنوات رسمية منفصلة.

السوق الأولية الرسمية

جماهير أصحاب الأرض (قسم SC Paderborn):

يمكن الشراء مباشرة عبر متجر التذاكر الرسمي لنادي SC Paderborn 07 على الإنترنت أو من شباك التذاكر في ملعب هوم ديلوكس أرينا. وعادة ما يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام.

جماهير الفريق الضيف (قسم VfB Stuttgart):

يمكن الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي شتوتجارت. وتُوزع مخصصات المدرج المخصص للجماهير الضيفة بشكل شبه حصري على أعضاء نادي شتوتجارت وروابط المشجعين الرسمية.



كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة بادربورن ضد شتوتجارت بحسب ما إذا كنت تشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية للناديين أو من أسواق التذاكر الثانوية.

السوق الأولية (شباك التذاكر الرسمي)

عند الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للناديين في ملعب هوم ديلوكس أرينا، تكون الأسعار الاسمية عادة ضمن الفئات التالية:

أماكن الوقوف (Stehplatz): 14,50 إلى 16,50 يورو

المقاعد العادية (Sitzplatz): 29,00 إلى 39,00 يورو

بادربورن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بادربورن وشتوتجارت

فاز بادربورن في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 0-1 أمام فرايبورج في الدوري الألماني يوم 5 سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 0-0 مع ماينز 05 في الدوري، وفاز 4-2 على 1. FC Phoenix Luebeck في كأس ألمانيا. وخلال المباريات الخمس، سجل بادربورن ثمانية أهداف واستقبل ستة.

فاز شتوتجارت في ثلاث مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على كولون في الدوري الألماني يوم 4 سبتمبر، بعد خسارة 5-1 أمام بايرن ميونخ في الأسبوع السابق. كما حقق الفريق فوزًا 4-0 على هانزا روستوك في كأس ألمانيا خلال هذه السلسلة. وسجل شتوتجارت 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ثمانية أهداف.

بادربورن ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 31 يناير 2023 في كأس ألمانيا، حين فاز شتوتجارت 2-1 خارج أرضه على بادربورن. وخلال خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز شتوتجارت أربع مرات، مقابل تعادل واحد، ومن دون أي انتصار لبادربورن. كما سجل شتوتجارت أهدافًا أكثر في هذه السلسلة، من بينها فوز خارج أرضه بنتيجة 4-1 في كأس ألمانيا عام 2002.