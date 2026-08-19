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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoكريستال بالاس
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
كريستال بالاس

اطّلع على كيفية توجهك إلى ملعب هيل ديكنسون لحضور افتتاحية إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكينسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، أول منافسي التوفيز.

المشجعون الذين توافدوا إلى هيل ديكينسون في الموسم الماضي استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. فقد شهدت كل واحدة من آخر أربع مباريات أُقيمت هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 3 أهداف أو أكثر، وسيأمل جمهور إيفرتون في رؤية المزيد من ذلك خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكينسون في ليفربول.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية بنظام أسبقية الحضور بقرعات عشوائية مخصصة للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متفاوتة لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: المقاعد الواقعة في منتصف الجانبين الطوليين وفي المستويات السفلية تكون أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أقصى عدد من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

STK
خ1-0
هامبورج
ف1-2
شتوتجارت
خ3-1
نيوكاسل
ف3-1
ليل
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بالاس

بالاس - المستوى

FAM
ف0-0
لانس
خ3-0
العلا
ف3-1
فولهام
ف1-2
فرايبورج
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلكريستال بالاس
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
1
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة إيفرتون ضد كريستال بالاس

4-2-3-1
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
3-4-2-1
1جوردان بيكفورد4جاراد برانثوايت6جيمس تاركوسكي16فيتالي ميكولينكو15جيك أوبراين45H. Armstrong34ميرلين رول30هايدن هاكني10إليمان نداي8كيرنان ديوسبري هال11ثيرنو باري44والتر بينيتيز6J. Canvot34شادي رياض26كريس ريتشاردز3تيريك ميتشل7إسماعيلا سار11دوايت ماكنيل18دايتشي كامادا20ادم وارتون30أوسكار مينجويزا22يورجن ستراند لارسن
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
4-2-3-1
إيفرتون

التشكيلة الأساسية

كريستال بالاس

المدرب

  • ديفيد مويس
  • بيير ساج

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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