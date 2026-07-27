يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، منافس «التوفيز» في المباراة الافتتاحية.

الجماهير التي احتشدت في هيل ديكنسون الموسم الماضي تابعت مواجهات مثيرة للغاية. وقد سُجلت 3 أهداف أو أكثر في كل واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أُقيمت هناك، وسيأمل مشجعو إيفرتون في رؤية المزيد من الأمر ذاته خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه بطبيعة الحال.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية مرورًا بالتذاكر الموسمية ووصولًا إلى باقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون الذين يدفعون اشتراكًا (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي الذين يدفعون اشتراكًا (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادةً تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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