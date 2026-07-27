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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoكريستال بالاس
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
كريستال بالاس

تعرّف على كيف يمكن أن تكون في طريقك إلى ملعب هيل ديكنسون لحضور المباراة الافتتاحية لإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، منافس «التوفيز» في المباراة الافتتاحية.

الجماهير التي احتشدت في هيل ديكنسون الموسم الماضي تابعت مواجهات مثيرة للغاية. وقد سُجلت 3 أهداف أو أكثر في كل واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أُقيمت هناك، وسيأمل مشجعو إيفرتون في رؤية المزيد من الأمر ذاته خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه بطبيعة الحال.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية مرورًا بالتذاكر الموسمية ووصولًا إلى باقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون الذين يدفعون اشتراكًا (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي الذين يدفعون اشتراكًا (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادةً تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

سندرلاند
خ1-3
توتنهام
خ1-0
DUF
ف0-4
BOL
ت0-0
STK
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بالاس

بالاس - المستوى

فاييكانو
ف1-0
SWI
ف5-1
BRO
خ3-0
FAM
ف0-0
لانس
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلكريستال بالاس
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
1
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إيفرتون ضد كريستال بالاس

إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس

المدرب

  • ديفيد مويس

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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