تستضيف إيطاليا منتخب فرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الخميس 12 نوفمبر، في مباراة الإياب ضمن مواجهتَي المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضاً بلجيكا وتركيا. وانتهى اللقاء الأول بين المنتخبين بفوز فرنسا على ملعب ستاد دو فرانس في أكتوبر، ما يضفي مزيداً من الإثارة على مواجهة ميلانو.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة إيطاليا وفرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولاً عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع العام الرسمي ، يفتح بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل يوم المباراة بفترة أقرب

مواجهة إياب بطابع تنافسي ، فازت فرنسا في اللقاء الأول خلال أكتوبر، ما يضيف مزيداً من الإثارة إلى مباراة العودة في ميلانو

ملعب أيقوني ، تجعل سعة سان سيرو التي تتجاوز 80,000 متفرج منه واحداً من أكبر الملاعب وأكثرها أجواءً في كرة القدم الأوروبية

السوق الثانوية ، يُعد Ticombo خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظراً لقيمة هذه المباراة وما يرتبط بها من رهانات، يُنصح بالحجز المبكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لهذه المباراة عبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من نحو 70 يورو، مع توفر كامل الفئات من المقاعد العادية إلى الممتازة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متاحة.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ الأسعار الحالية في السوق الثانوية لهذه المباراة من نحو 145 يورو.

وكما هو الحال مع أي مباراة تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات أوروبا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكراً يكون عادة الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيطاليا وفرنسا

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكان أحدث نتائجها الفوز 1-0 على اليونان في مباراة ودية يوم 7 يونيو، بعد انتصار 1-0 على لوكسمبورج قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت خسارتاها في هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك، وخسارة 1-4 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة في تلك المباريات الخمس.

فازت فرنسا أيضاً في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مواجهات خاضتها. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، بعد نتيجة سبقتها تمثلت في الخسارة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على السويد 3-0، وباراجواي 1-0، والمغرب 2-0. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية في تلك المباريات الخمس.

إيطاليا ضد فرنسا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين بنتيجة 1-3 لصالح فرنسا، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في إيطاليا في نوفمبر 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا في المباريات الخمس كلها، مسجلة 14 هدفاً ومستقبلة خمسة. كما التقى المنتخبان أيضاً في مباراة الذهاب بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2024، وانتهت كذلك بنتيجة 1-3 لصالح فرنسا.