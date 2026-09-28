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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإيطاليا
سان سيرو
team-logoفرنسا
Book Italy vs France Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر إيطاليا ضد فرنسا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا
فرنسا

إيطاليا تواجه فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A. إليك كيفية حجز تذاكرك

تستضيف إيطاليا منتخب فرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الخميس 12 نوفمبر، في مباراة الإياب ضمن مواجهتي المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، التي تضم أيضًا بلجيكا وتركيا. وكان اللقاء الأول بين المنتخبين قد انتهى بفوز فرنسا على ملعب ستاد دو فرانس في أكتوبر، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على مواجهة العودة في ميلانو.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تُقام مباراة إيطاليا وفرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر قنوات البيع الرسمية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المباراة:

  • البيع العام الرسمي، يفتح بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل يوم المباراة بفترة أقرب
  • مواجهة إياب بطابع تنافسي، فازت فرنسا في اللقاء الأول خلال أكتوبر، ما يضيف مزيدًا من الحدة إلى مواجهة العودة في ميلانو
  • ملعب أيقوني، تجعل سعة سان سيرو التي تتجاوز 80 ألف متفرج منه واحدًا من أكبر الملاعب وأكثرها أجواءً في كرة القدم الأوروبية
  • السوق الثانوية، Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

نظرًا لقيمة هذه المباراة والرهانات المرتبطة بها، يُنصح بالحجز المبكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لهذه المباراة عبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من حوالي 70 €، مع توافر كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي طالما استمر التخصيص.

Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، إذ تبدأ الأسعار الحالية في السوق الثانوية لهذه المباراة من حوالي 145 €.

وكما هو الحال مع أي مباراة تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات أوروبا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إيطاليا وفرنسا

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت أحدث نتائجها الفوز 1-0 على اليونان في مباراة ودية يوم 7 يونيو، بعد انتصار 1-0 على لوكسمبورغ قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت خسارتاها خلال هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك، وأمام النرويج بنتيجة 4-1 في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

كما فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مواجهات لها. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 6-4 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وهي النتيجة التي سبقتها هزيمة 2-0 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على السويد 3-0، وباراغواي 1-0، والمغرب 2-0. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

إيطاليا

إيطاليا - المستوى

أيرلندا الشمالية
ف2-0
البوسنة
خ1-1
لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
بلجيكا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
فرنسا

فرنسا - المستوى

باراجواي
ف0-1
المغرب
ف2-0
إسبانيا
خ0-2
إنجلترا
خ4-6
تركيا
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

إيطاليا ضد فرنسا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز فرنسا 3-1، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في إيطاليا في نوفمبر 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا في المباريات الخمس كلها، مسجلة 14 هدفًا ومستقبلة خمسة أهداف. كما التقى المنتخبان أيضًا في مباراة الذهاب ضمن دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2024، والتي انتهت كذلك بفوز فرنسا 3-1.

وجهاً لوجه

إيطالياتعادلفرنسا
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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إيطاليا
إيطاليا
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فرنسا
فرنسا
3
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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فرنسا
فرنسا
1
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إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
المباريات الودية
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فرنسا
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إيطاليا
إيطاليا
1
انتهت
المباريات الودية
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إيطاليا
إيطاليا
1
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فرنسا
فرنسا
3
انتهت
المباريات الودية
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إيطاليا
إيطاليا
1
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فرنسا
فرنسا
2
انتهت
7الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

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