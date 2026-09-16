تواجه إيطاليا منتخب تركيا في مباراة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية UEFA على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا يوم 5 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة الكبيرة في المجموعة الأولى صراعًا بين قوتين ديناميكيتين في كرة القدم الأوروبية لحصد نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة إيطاليا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة إيطاليا ضد تركيا على ملعب ريناتو ديل آرا في بولونيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إيطاليا ضد تركيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات المنتخب الإيطالي على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأساسي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا ضد تركيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم عادة من 20 يورو لمقاعد الدخول العام في المنحنيات، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب ريناتو دال آرا.

وفي الأسواق الثانوية مثلStubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 47 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّرها بحسب قسم الجلوس، والفئة، وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

إيطاليا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إيطاليا وتركيا

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكان أحدث ظهور لها فوزًا بنتيجة 1-0 على اليونان في مباراة ودية يوم 7 يونيو، بعد انتصار بنتيجة 1-0 على لوكسمبورغ قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت هزيمتاها أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، وخسارة بنتيجة 1-4 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فازت تركيا في مباراتين، وخسرت مباراتين، وتعادلت في مباراة واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت أحدث نتائجها الفوز 3-2 على الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم يوم 26 يونيو، رغم أنها كانت قد تعرضت في وقت سابق لهزيمتين في دور المجموعات أمام أستراليا وباراغواي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فازت على مقدونيا الشمالية بنتيجة 4-0. وسجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

إيطاليا ضد تركيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بالتعادل 0-0 في مباراة ودية أُقيمت في إيطاليا يوم 4 يونيو 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تمتلك إيطاليا السجل الأقوى، بما في ذلك الفوز 3-0 على تركيا في بطولة أمم أوروبا UEFA 2020، والانتصار 3-2 في مباراة ودية أُقيمت في تركيا عام 2022. أما المواجهتان السابقتان، في 2002 و2006، فانتهتا كلتاهما بالتعادل 1-1.



