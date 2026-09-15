يواجه إيبسويتش تاون فريق فولهام يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش.

يدخل الفريقان المباراة وهما يتطلعان إلى تحسين موقعيهما في الترتيب المبكر للدوري. وفي آخر مواجهاتهما في الدوري خلال موسم 2024-25، انتهت المباراتان بينهما بتعادلين تنافسيين، بينهما تعادل 1-1 على ملعب بورتمان رود ونتيجة 2-2 على ملعب كرافن كوتيدج.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بورتمان رود، يمكنك اتباع طرق الشراء الأساسية التالية:

الموقع الرسمي لتذاكر إيبسويتش تاون

عادة ما تُطرح تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للبيع ضمن نوافذ بيع تعتمد على حالة العضوية:

المرحلة 1: أعضاء Official Super Blues / Club Members الذين يملكون نقاط ولاء متراكمة.

المرحلة 2: الأعضاء الرسميون العامون.

المرحلة 3: البيع العام، وذلك فقط إذا تبقت مقاعد بعد نوافذ بيع الأعضاء.

جماهير الفريق الضيف (مشجعو فولهام)

إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الفريق الضيف، فيجب عليك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لفولهام باستخدام حساب OneFulham.

ضيافة يوم المباراة

إذا نفدت التذاكر العادية أو كنت تفضل تجربة مطورة في يوم المباراة، فإن باقات الضيافة، التي تشمل خيارات الوجبات والدخول إلى الصالات ومقاعد مميزة، متاحة مباشرة عبر قسم الضيافة الرسمي في إيبسويتش تاون من دون الحاجة إلى نقاط عضوية مسبقة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد فولهام بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد وتصنيف المباراة:

التذاكر الرسمية بالسعر الاسمي (بورتمان رود)

الدخول العام لجماهير صاحب الأرض (مشجعو إيبسويتش تاون):

البالغ العادي: يتراوح عادة بين 34 و38 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المستوى السفلي، بحسب ما إذا كانت المباراة مصنفة ضمن الفئة A أو الفئة B. الأعضاء الرسميون: تبدأ أسعار تذاكر الأعضاء البالغين المخفضة من نحو 27 إلى 31 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد والفئة. الناشئون / دون 12 عامًا: تبدأ أسعار الفئات المخفضة من 5 جنيهات إسترلينية .

حصة الفريق الضيف (مشجعو فولهام):

البالغ بالسقف المحدد: تخضع جميع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج الأرض بشكل صارم للسقف السعري المعتمد على مستوى الدوري والبالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لكل بالغ.



الضيافة الرسمية في يوم المباراة

إذا كنت تشتري مباشرة عبر باقات الضيافة الخاصة بإيبسويتش تاون، فإن الخيارات تشمل عمومًا:

Burley's Bar / الصالات: تبدأ من 110 إلى 142 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

Hall of Fame والصالونات المميزة: تتراوح بين 180 و270+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

إيبسويتش تاون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيبسويتش تاون وفولهام

فاز إيبسويتش تاون في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مع هزيمة واحدة ومن دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 5-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس. وقبل ذلك، تغلب على ليستر سيتي 3-1 في كأس كاراباو وعلى سندرلاند 2-1 في الدوري. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إيبسويتش 12 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، كما تضمنت السلسلة أيضًا انتصارين وديين قبل الموسم على يونيون برلين ورايو فايكانو.

حقق فولهام فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضها، مع هزيمتين وتعادل واحد في المباريات التنافسية. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس. كما خسر 2-3 أمام تشيلسي يوم 24 أغسطس. وتغلب فولهام على إيه إف سي ويمبلدون 3-0 في كأس كاراباو، وحقق فوزًا وديًا قبل الموسم 1-0 على شتوتجارت، بينما تعادل 2-2 مع مالاجا.

إيبسويتش تاون ضد فولهام: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2، حين استضاف فولهام إيبسويتش تاون في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 يناير 2025. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف إيبسويتش فولهام على ملعب بورتمان رود يوم 31 أغسطس 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مسجلة، لم يفرض أي من الفريقين هيمنته، إذ توزعت النتائج بين التعادلات وانتصارات فولهام، ومنها فوز فولهام 3-1 في مباراة بكأس كاراباو على ملعب بورتمان رود في نوفمبر 2023.