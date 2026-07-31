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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإبسويتش تاون
بورتمان رود
team-logoسندرلاند
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر إيبسويتش تاون ضد سندرلاند: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون
سندرلاند

إليك كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش الافتتاحية على أرضه وفي مستهل الموسم

عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى أرض الميعاد في الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيسعى إلى البناء على ما تركه المدرب الإيرلندي الشمالي. وأنهى إيبسويتش الموسم الماضي بأفضل صورة، بعدما احتل المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود المباشر، عقب سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة.

إذا تمكن إيبسويتش من تكرار ما قدمه سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون راضياً للغاية. فقد تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وضمن مقعداً في الدوري الأوروبي.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظراً إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): استُبدلت طوابير الانتظار التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون منعدماً في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً لفئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عاماً)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد الوسطى على طول الملعب ومقاعد المستويات السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط تقريباً جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي، للدخول في القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولاً في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريباً أبداً إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

IPS

IPS - المستوى

CHA
ف1-2
WBA
ت0-0
SOU
ت2-2
QPR
ف3-0
أوساسونا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

إيفرتون
ف1-3
تشيلسي
ف2-1
YOR
ف1-5
ليفربول
خ4-2
ليدز
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إبسويتش تاونتعادلسندرلاند
2
1
2
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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إبسويتش تاون
IPS
2
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
1
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
2
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
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سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة إبسويتش تاون ضد سندرلاند

إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
IPS
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند

المدرب

  • جاري أونيل

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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