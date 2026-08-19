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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإبسويتش تاون
بورتمان رود
team-logoسندرلاند
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر إيبسويتش تاون ضد سندرلاند: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون
سندرلاند

إليك كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش الافتتاحية على أرضه والمباراة الافتتاحية للموسم

عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيسعى إلى البناء على ما تركه المدرب الإيرلندي الشمالي. وأنهى إيبسويتش الموسم الماضي بشكل قوي، بعدما احتل المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود المباشر، عقب سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة.

وإذا تمكن إيبسويتش من محاكاة أداء سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون أكثر من راضٍ. فقد تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وضمن مقعدًا في الدوري الأوروبي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 عصرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 22 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المشتركون مقابل رسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين مقابل رسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطى على امتداد جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للنادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

IPS

IPS - المستوى

OXF
خ2-0
WYC
ف1-2
لوهافر
ف1-0
فاييكانو
ف3-0
أونيون برلين
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

ليفربول
خ4-2
ليدز
خ1-0
WRE
ف1-0
لانس
ف0-2
رين
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إبسويتش تاونتعادلسندرلاند
2
1
2
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
2
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
1
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
2
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إبسويتش تاون ضد سندرلاند

4-2-3-1
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
IPS
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
37كييل شيربين26دارا أوشي24جاكوب غريافيس6عيسى ديوب3ليف دافيس23ساسا لوكيتش7عبدول فاتاو إيسهاكو16فلورينتينو لويس32مارسيلينو نونيز38دايزن مايدا15Emersonn22روبن ريفس17رينيلدو ماندافا32T. Hume5D. Ballard13لوك أونين28إنزو لو في34جرانيت تشاكا7شمس الدين طالبي10نيلسون أنجولو27نواه صاديقي9بريان بروبي
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
إبسويتش تاون

التشكيلة الأساسية

سندرلاند

المدرب

  • جاري أونيل
  • ريجيس لو بريس

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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