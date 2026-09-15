تختتم إنجلترا مبارياتها على أرضها في عام 2026 باستضافة كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الخميس 12 نوفمبر، ضمن مواجهة في المستوى A، المجموعة A3، التي تضم أيضاً إسبانيا وتشيكيا. وستكون هذه أول مواجهة بين الطرفين منذ فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2 في كأس العالم 2026 في دالاس.

وهذه هي المباراة البيتية الأخيرة لفريق توماس توخيل في خريف مزدحم، بعد المباراة الافتتاحية التي نفدت تذاكرها بالفعل أمام إسبانيا، واستضافة تشيكيا في أكتوبر. ومع سعي إنجلترا لإنهاء دور المجموعات بقوة، من المتوقع أن يكون الإقبال على مباراة كرواتيا كبيراً من أجل حضور جماهيري كامل.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر إنجلترا ضد كرواتيا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن، مع عدم توافر معلومات البث الرسمية حالياً لهذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

أين يمكن شراء تذاكر إنجلترا ضد كرواتيا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولاً عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ England Football، مع منح الأولوية لأعضاء England Supporters Travel Club ‏(ESTC) وأعضاء England+ خلال فترات بيع مسبق مخصصة، قبل فتح البيع العام أمام الجمهور الأوسع.

وهناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع المسبق لـ ESTC ، نافذة أولوية لأعضاء England Supporters Travel Club قبل البيع العام

البيع المسبق لـ England+ ، نافذة أولوية ثانية للأعضاء المسجلين قبل طرح التذاكر بشكل كامل للعامة

أسعار الفئات المخفضة ، خصومات متاحة لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وللطلاب، ولمن هم دون 16 عاماً، إلى جانب مدرج مخصص للعائلات

السوق الثانوية ، StubHub هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ونظراً إلى أن مباراة إنجلترا الافتتاحية ضد إسبانيا قد نفدت تذاكرها بالفعل، يُنصح بشدة بالحجز المبكر بمجرد فتح البيع العام لهذه المباراة أيضاً.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنجلترا ضد كرواتيا؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر England Football من 35 جنيهاً إسترلينياً، إذ تتوافر تذاكر البالغين العادية بأسعار 35 و45 و65 و80 جنيهاً إسترلينياً بحسب موقع المقعد، مع عدد محدود من مقاعد المستوى الثاني بأسعار 95 و120 جنيهاً إسترلينياً. ويبلغ سعر مدرج العائلات 25 جنيهاً إسترلينياً للبالغين و12.50 جنيهاً إسترلينياً للأطفال، مع خصم بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وللطلاب، ولمن هم دون 16 عاماً في بقية أرجاء الملعب.

StubHub هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، إذ تبدأ عروض السوق الثانوية لهذه المباراة حالياً من نحو 75 جنيهاً إسترلينياً.

وكما هي الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلباً مرتفعاً، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذلك فإن تأمين مقعدك في وقت مبكر يكون عموماً الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إنجلترا وكرواتيا

فازت إنجلترا في أربع مباريات وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات لها، مسجلة 14 هدفاً ومستقبلة سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث مبارياتها فوزاً بنتيجة 4-6 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، وهي نتيجة تؤكد قوتها الهجومية والانكشاف الدفاعي الذي أظهرته أحياناً. وجاءت الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة أمام الأرجنتين، التي أنهت مشوار إنجلترا في كأس العالم في نصف النهائي بفوزها 2-1.

فازت كرواتيا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، مسجلة سبعة أهداف ومستقبلة تسعة. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0، لكن الخسارة 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات كانت الأثقل عبر المباريات الخمس.

إنجلترا ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دور المجموعات من كأس العالم 2026، حيث فازت إنجلترا بنتيجة 4-2 في يونيو. وقبل ذلك، تغلبت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إنجلترا السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لكرواتيا، علماً بأن الفوز الكرواتي الوحيد جاء في نصف نهائي كأس العالم 2018 عندما انتصرت 2-1. كما شهدت المواجهات الخمس فوزاً آخر لإنجلترا بنتيجة 2-1 وتعادلاً سلبياً 0-0، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية 2018-19.



