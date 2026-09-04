تواجه إنجلترا إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يعود عرض كروي دولي كبير إلى ملعب ويمبلي، إذ تواجه إنجلترا بقيادة توماس توخيل بطلة أوروبا إسبانيا في مواجهة شهية ضمن دوري الأمم الأوروبية.

سيملأ أنصار إنجلترا المخلصون المدرجات في الملعب الوطني الشهير يوم السبت 26 سبتمبر 2026، وهم متحمسون لرؤية إنجلترا تختبر نفسها أمام أحد أكثر المنتخبات الوطنية موهبة على الصعيد الفني في كرة القدم العالمية.

وسيحوّل المشجعون ويمبلي إلى جدار من الأبيض والأحمر، استعدادًا لصناعة أجواء حماسية في واحدة من أبرز مباريات فترة التوقف الدولي.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إليه لشراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد إسبانيا، بما في ذلك أسعار دوري الأمم الأوروبية 2026-27، ومعلومات المباراة على ملعب ويمبلي، ومواعيد الانطلاق، وتفاصيل الحجز الرسمية.

متى تنطلق مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في تمام الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت 26 سبتمبر 2026 على ملعب ويمبلي في لندن.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات دوري الأمم الأوروبية، بدءًا من مقاعد الدخول العام وصولًا إلى باقات الضيافة التنفيذية، وذلك عبر البوابات الرسمية للاتحادات الكروية أو منصات بيع التذاكر الثانوية المعتمدة.

ونظرًا للطلب الهائل على المباريات الدولية في ملعب ويمبلي الذي يتسع لـ90,000 متفرج، تمر مبيعات التذاكر بمراحل منظمة:

أعضاء My England Football: تُمنح أولوية الوصول إلى تذاكر الدخول العام للأعضاء المسجلين في My England Football وأعضاء England Supporters Travel Club (ESTC) خلال نوافذ البيع المسبق المخصصة.

البيع العام للجمهور: تُطرح مقاعد الدخول العام المتبقية للجمهور عبر بوابة بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الإنجليزي. ومع ذلك، فإن المباريات البارزة ضد إسبانيا تنفد تذاكرها بانتظام خلال المراحل المبكرة المخصصة للأعضاء.

منصات التذاكر الثانوية: في حال البحث عن أقسام نفدت تذاكرها أو مقاعد متاحة في اللحظات الأخيرة ليوم المباراة، يمكن للمشجعين شراء تذاكر موثقة عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي بحسب فئة المقعد، وزاوية الرؤية، والفئة العمرية المؤهلة:

فئات التذاكر: تُصنّف تذاكر الدخول العام في ويمبلي من الفئة 1 (مقاعد الجانب الطويل في المستويين 1 و2) حتى الفئة 4 (زوايا المدرج العلوي أو خلف المرمى)، وتتراوح الأسعار الرسمية للبالغين عادة بين 35 جنيهًا إسترلينيًا و110 جنيهات إسترلينية+ .

خصومات الفئات المخفضة: تتوفر تذاكر مخفضة للناشئين (دون 16 عامًا)، والبالغين الشباب، وكبار السن، في أقسام محددة من الدخول العام.

موقع المقعد: تفرض المدرجات الجانبية المركزية ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) أسعارًا أعلى بسبب جودة الرؤية الممتازة، فيما توفر المدرجات العلوية أسعار الدخول الأساسية.

التذاكر الرقمية عبر الهاتف المحمول: يكون الدخول إلى المباراة في ملعب ويمبلي رقميًا بشكل صارم. ويتلقى الحضور التذاكر عبر هواتفهم الذكية مباشرة من خلال المحافظ الرقمية الرسمية أو تطبيقات تذاكر يوم المباراة.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى التوفر

في مباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي، تُخصص للجماهير الإسبانية المسافرة مقاعد في القطاع المخصص للضيوف (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

تُنظَّم الأسعار الرسمية لتذاكر قطاع الضيوف في مباريات دوري الأمم الأوروبية وفقًا لإرشادات اليويفا، وتتراوح عمومًا بين 35 و60 يورو.

ولشراء التذاكر ضمن الحصة الرسمية للجماهير الضيفة، يجب أن يكون المشجعون المسافرون أعضاءً مسجلين في نادي المشجعين الرسمي التابع للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (Selección Española / RFEF). وتُوزَّع مخصصات القطاع الضيف عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية للاتحاد الإسباني، وعادة ما تنفد من خلال سحوبات داخلية بين الأعضاء.

إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إنجلترا وإسبانيا

تدخل إنجلترا هذه المباراة بعدما حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات لها، وكلها أُقيمت في كأس العالم. وكانت آخر مواجهة لها فوزًا بنتيجة 6-4 على فرنسا في ربع النهائي يوم 18 يوليو، وهي نتيجة أكدت خطورتها الهجومية. كما تغلبت على النرويج 2-1 والمكسيك 3-2 خلال البطولة، لكن الخسارة 2-1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي أنهت مشوارها في كأس العالم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية.

أما مستوى إسبانيا مؤخرًا فاستثنائي. فقد فاز فريق دي لا فوينتي بجميع مبارياته الخمس في كأس العالم، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفين فقط. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على الأرجنتين في النهائي يوم 19 يوليو، كما تغلب أيضًا على فرنسا 2-0 في نصف النهائي. وشهدت سلسلة الانتصارات الخمسة المتتالية حفاظه على نظافة الشباك في ثلاث من أصل خمس مباريات.

إنجلترا ضد إسبانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز إسبانيا 2-1 في نهائي يورو 2024 يوم 14 يوليو 2024. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق إسبانيا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لإنجلترا، مع تعادل واحد. وجاء انتصار إنجلترا الوحيد في تلك السلسلة في دوري الأمم الأوروبية 2018، عندما فازت 3-2 في إشبيلية.

ترتيب إنجلترا وإسبانيا

في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، تحتل إنجلترا حاليًا المركز الثالث، فيما تأتي إسبانيا في المركز الرابع مع انطلاق المنافسات.