تستضيف إنجلترا منتخب التشيك على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بينما يواصل فريق توماس توخيل مشواره في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى الأول، المجموعة A3، إلى جانب إسبانيا وكرواتيا. وتختتم هذه المباراة فترة افتتاحية مزدحمة تتضمن أيضًا مواجهتين أمام إسبانيا ورحلة خارج الأرض إلى براغ في وقت سابق من النافذة.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة إنجلترا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة إنجلترا ضد التشيك على ملعب ويمبلي في لندن، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية حاليًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 ويمبلي

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ England Football، مع منح الأولوية لأعضاء England Supporters Travel Club (ESTC) وأعضاء البيع المسبق My England Football قبل فتح البيع العام أمام الجمهور الأوسع.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المباراة:

وصول حصري لأعضاء ESTC – نافذة أولوية لأعضاء England Supporters Travel Club قبل البيع العام

البيع المسبق My England Football – نافذة أولوية ثانية للأعضاء المسجلين قبل طرح التذاكر بالكامل للجمهور

أسعار مخفضة – تتوفر خصومات لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والطلاب، ومن هم دون 16 عامًا، إلى جانب قسم مخصص للعائلات

السوق الثانوية – StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على حضور هذه المباراة في ويمبلي بكامل سعته، يُنصح بالحجز المبكر فور فتح البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر England Football من 35 جنيهًا إسترلينيًا، مع توفر التذاكر القياسية للبالغين بأسعار 35 و45 و65 و80 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد، إلى جانب عدد محدود من مقاعد المستوى الثاني بأسعار 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. ويبلغ سعر قسم العائلات 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، مع سعر خاص للأعضاء يبلغ 25 جنيهًا إسترلينيًا متاحًا لأعضاء ESTC خلال نافذة البيع الحصرية الخاصة بهم.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ الأسعار في السوق الثانوية لهذه المباراة حاليًا من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا.

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

إنجلترا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج إنجلترا ضد التشيك

فازت إنجلترا في أربع مباريات وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات، مسجلة 14 هدفًا ومستقبلة سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياتها فوزًا بنتيجة 4-6 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام الأرجنتين في نصف النهائي، إذ أنهت نتيجة 2-1 مشوارها في البطولة. كما حققت إنجلترا انتصارات على النرويج والمكسيك والكونغو الديمقراطية خلال تلك الفترة.

أسفرت آخر خمس نتائج للتشيك عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وخسر منتخب التشيك مباراته الأخيرة بنتيجة 0-3 أمام المكسيك في دور المجموعات بكأس العالم، كما تلقى هزيمة أخرى بنتيجة 2-1 أمام كوريا الجنوبية. وتعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا، إلى جانب الفوز على جواتيمالا وكوسوفو، أكمل هذه السلسلة، مع تسجيل ستة أهداف واستقبال سبعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

إنجلترا ضد التشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في يورو 2020، حيث فازت إنجلترا بنتيجة 1-0. وقبل ذلك، تغلبت التشيك على إنجلترا بنتيجة 2-1 في تصفيات بطولة أوروبا عام 2019، بينما فازت إنجلترا في المباراة الأخرى بنتيجة 5-0 في وقت سابق من العام نفسه. وتشمل المواجهات الأربع المسجلة أيضًا تعادلًا بنتيجة 2-2 في مباراة ودية عام 2008، ما يمنح إنجلترا السجل الإجمالي الأفضل عبر هذه البيانات.



