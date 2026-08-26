كيفية الحصول على تذاكر إشبيلية ضد فالنسيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إشبيلية نظيره فالنسيا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري، والتي أُقيمت في مارس 2026، حقق فالنسيا فوزًا مريحًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على هذا الملعب نفسه. ويترقب المشجعون هذه المواجهة التاريخية في الدوري الإسباني، باعتبارها اختبارًا تقليديًا للقوة بين اثنين من الفرق الراسخة في المسابقة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إشبيلية ضد فالنسيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 09:00 رامون سانشيز بثخوان

كيفية شراء تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين إشبيلية وفالنسيا، يمكنك اتباع هذه الخطوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على التذاكر هي عبر بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الرسمي لنادي إشبيلية، كونه مستضيف المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

أولوية البيع للأعضاء: عادةً ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل إتاحتها للجمهور العام. تابع نوافذ البيع الرسمية التي يعلن عنها النادي.

المنصات الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تبحث عن ترتيبات جلوس محددة، فإن منصات تبادل التذاكر الثانوية، مثل StubHub، ومواقع إعادة البيع تعرض في كثير من الأحيان تذاكر لمباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المرتفع.

شباك تذاكر الملعب: بحسب التوافر مع اقتراب يوم المباراة، يمكن أحيانًا شراء التذاكر حضوريًا من شبابيك التذاكر في الملعب بمدينة إشبيلية، رغم أن التوافر في المباريات الجماهيرية نادرًا ما يكون مضمونًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني بشكل عام بحسب موقع المقعد والفئة وما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

الأسعار الابتدائية: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة على المنصات الثانوية، مثل StubHub، عادةً من حوالي 50 إلى 55 يورو (ما يعادل تقريبًا 63 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار التذاكر العادية في مقاطع المدرجات الجانبية والرئيسية القياسية حوالي 260 إلى 270 يورو (ما يعادل تقريبًا 348 دولارًا أمريكيًا)، وذلك حسب الطلب والتوافر.

خيارات كبار الشخصيات والضيافة: تأتي خيارات المقاعد المميزة وباقات الضيافة التنفيذية مع دخول الصالات بأسعار أعلى بكثير، وغالبًا ما ترتفع بشكل أكبر بحسب الفئة.

إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إشبيلية وفالنسيا

فاز إشبيلية في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكان آخر نتيجتين له في الدوري الإسباني هما الفوز 2-1 على أرضه أمام رايو فاييكانو والانتصار 3-1 خارج أرضه على أتلتيك بيلباو، وكانت الأخيرة هي مباراته الأحدث في 22 أغسطس. أما خسارته الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت في مباراة ودية خلال فترة الإعداد أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-1. وخلال المباريات الخمس، سجل إشبيلية ثمانية أهداف واستقبل خمسة، ما أظهر قدرته المستمرة على هز الشباك.

أما آخر خمس مباريات لفالنسيا فترسم صورة أكثر تباينًا. وكانت آخر نتيجة تنافسية له هي التعادل 0-0 خارج أرضه أمام سيلتا فيجو يوم 22 أغسطس، في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني. وقبل ذلك، تضمن سجله في فترة الإعداد فوزًا 2-0 على هيركوليس، لكنه خسر أيضًا أمام CD Teruel ونيوكاسل يونايتد. وسجل فالنسيا أربعة أهداف واستقبل أربعة في أربع مباريات خلال فترة الإعداد، وأضاف التعادل مع سيلتا مباراة بشباك نظيفة إلى سجله.

إشبيلية ضد فالنسيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في 21 مارس 2026، عندما فاز فالنسيا بنتيجة 2-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب ميستايا في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز فالنسيا مرتين وإشبيلية مرة واحدة، بينما حضر التعادل في مناسبتين أيضًا. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 10 أهداف إجمالًا.

ترتيب إشبيلية وفالنسيا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إشبيلية المركز الأول، بينما يأتي فالنسيا في المركز 12.